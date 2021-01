Házenkáři Nového Veselí si z Brna domů vezli bod i velmi dobrý pocit

Byli odhodlaní přivézt si z Brna minimálně bod a to se nakonec házenkářům Nového Veselí povedlo. Dramatická bitva skončila v dohrávce 5. extraligového kola nerozhodným výsledkem 20:20.



„Neskutečně vydřený bod, který má pro nás cenu zlata,“ těšilo trenéra novoveselského A-týmu Petra Kostku. „Hlavně by měl dávat silný odkaz na atributy, které musí naši hru v současnosti zdobit. A to je týmovost, agresivní defenziva a herní disciplína,“ plánoval.

V Brně byl kouč spokojený především s obranou a výkonem gólmana Michala Studeného.

„Byli perfektní,“ chválil své svěřence Kostka, kterému ale udělaly radost i další věci. „Kluci pochopili a hlavně uvěřili, že nemůžeme v obranné fázi šetřit krokem. Že se nesmí bát hrát více proaktivně, s jasnou snahou získat míč vyběhnutím do přihrávky, nastavit tělo na prorážení a především si po jakémkoliv prohraném souboji maximálně vypomáhat,“ vysvětloval.

Byl to víc boj než házená

Po polovině zápasu vedli hosté z Vysočiny rozdílem dvou branek 11:9, po přestávce se však o něco víc dařilo soupeři.

„Bylo to spíše o bojovnosti než o házené. Dominovali obrany a gólmani. Byl to víc boj než házená,“ pustil se do hodnocení zápasu domácí kouč Pavel Hladík, pro kterého to byl emočně dost náročný souboj. Poprvé totiž nestál na straně Nového Veselí, kde až do loňského roku působil nepřetržitě.

Mohlo by se tedy zdát, že i z toho důvodu dělení bodů nakonec přivítal. Jenže opak byl pravdou.

„Veselí bylo více motivované, hrálo šedesát minut podlahu. My jsme na konci mysleli, že zápas je náš, když jsme vedli o tři góly, ale nedali jsme trhák, který byl poměrně důležitý. Trošičku jsme polevili a Veselí nás za to potrestalo. My jsme si bod vybojovali, ovšem dva jsme si nezasloužili,“ nešetřil svůj tým.

To jeho nástupce v Novém Veselí Peter Kostka měl z konečného výsledku upřímnou radost.

„Samozřejmě, že jedna vlaštovka léto nedělá, potřebujeme sbírat body a zlepšovat svůj výkon pravidelně. Vyhnout se herním výpadkům v zápase, napadat v útočné fázi správně prostory a zvýšit počet hráčů v rotaci,“ hlásil. „Dobrý pocit z Brna je jistě namístě, uspokojení však nepřichází v úvahu. Tvrdá práce začala.“

Do konce ledna odehrají házenkáři Nového Veselí už jenom jeden zápas, začátek února pro ně ale bude pořádně náročný.