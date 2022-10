Házenkářky čeká prvních pět duelů pod novým trenérem, začnou ve Švédsku

Dahl se stal novým trenérem českého celku na konci srpna poté, co svazové vedení nečekaně odvolalo Jana Bašného, který s reprezentací nepostoupil na nadcházející Euro. Zkušený kouč skončil u národního týmu po 12 letech. Dahl s novými svěřenkyněmi na konci září absolvoval přípravný kemp a nyní se těší na první zápasy.

Švédky obsadily páté místo na loňském mistrovství světa a na listopadovém evropském šampionátu, kam se české reprezentantky neprobojovaly, budou obhajovat 11. příčku. Oba soupeři se naposledy potkali předloni v úvodu minulého Eura a severský favorit zvítězil 27:23.

Program přípravy Pátek 28. října: 18:15 Švédsko - Česko (Kalmar) Neděle 30. října: 16:00 Švédsko - Česko (Karlskrona), Úterý 1. listopadu: 19:00 Česko - Egypt (Cheb) Středa 2. listopadu: 19:00 Česko - Neckarsulm (Cheb) Čtvrtek 3. listopadu: 19:00 Česko - Norsko (Cheb)

„Samozřejmě to budou dva opravdu velmi těžké zápasy. Ale pokud chceme růst a rozvíjet se, potřebujeme se potkávat s dobrými soupeři. Z mého pohledu je Švédsko jedním z kandidátů na medaili na nadcházejícím mistrovství Evropy,“ řekl v nahrávce pro ČTK Dahl.

Reprezentantky čekají první zápasy v nové sezoně a od konce dubna, kdy neuspěly v závěru kvalifikace.

„Bude pro mě zajímavé vidět holky hrající pod tlakem. Trénink je trénink, ale zápas je něco naprosto jiného. Hlavním cílem bude vidět, jak vypadáme v zápasech. Dá mi to zpětnou vazbu, na čem musíme v budoucnu pracovat a co zlepšit,“ uvedl Dahl.

Po návratu ze Švédska absolvuje český celek tradiční přípravný turnaj v Chebu, který má tentokrát slabší obsazení než obvykle. Vedle domácího výběru se představí Norsko, Egypt a tým z německé bundesligy Neckarsulm.

České házenkářky povede trenérské duo z Norska

Češky během sedmi dnů odehrají pět zápasů. V Chebu se od úterý do čtvrtka postupně utkají s Egyptem, Neckarsulmem a Norskem. „Pokud se účastníte například Eura, je to víceméně stejné. Je pro nás jen dobře, že odehrajeme tolik zápasů,“ pochvaloval si Dahl.

Vzhledem k neúčasti na evropském šampionátu čekají Češky nejbližší soutěžní duely až v příštím roce v play off kvalifikace o mistrovství světa 2023. Soupeře reprezentantkám teprve určí los. „Nejlepší cesta, jak se učit, je hrát zápasy. To je pro mě v tomhle období nejdůležitější před tím, než vstoupíme do kvalifikace o mistrovství světa. Je to pro nás výborná prověrka,“ dodal Dahl.