Osm perných dní pro Most. Chceme i interligový titul, hlásí Kostelná

„Pro tohle se trénuje, abychom všechno na konci zvládli. Věřím v náš tým. A taky, že sezona může skončit zlatě,“ baží po druhém i třetím letošním triumfu Adrian Struzik, polský trenér mosteckých Černých andělů.

Letos už ovládli Český pohár, teď je v sázce česko-slovenský titul, pak ještě český v rámci národního play off. „Víme, co máme dělat, a jsem spokojený, jak holky pracují. Jestli jsi Baník, tak soupeřky zbystří a dají do zápasu sto procent své kvality. Musíme ukázat dobrý výkon a mostecký level,“ zavelel Struzik.

V Mostě působí prvním rokem a hráčky si jeho přístup nemůžou vynachválit. „Mně i ostatním vyhovuje skrz to, že je velmi přátelský, komunikuje s námi. Pak jsme uvolněnější,“ cítí spojka Katarína Kostelná. „Víc makáme na obraně. I projev herní nám sedí.“

Teď se s ním zkusí prosadit proti dvěma největším soupeřům ze Slovenska. „Po posledním zápase s Olomoucí jsme se bály, že to nebude ideální. Trápily jsme se. Ale o víkendu proti Šaĺe jsme si dokázaly, že na to máme,“ odfoukla si Kostelná.

Dunajská Streda, to bude jiné kafe. Před rokem zaskočila Most v jeho hale výhrou o pět gólů, ale Andělé nakonec i tak vyválčili interligové prvenství. Slavili navzdory následné porážce o branku v Michalovcích, česko-slovenskou soutěž si podmanili potřetí v historii.

„Podruhé už si to s Dunajskou Stredou nenecháme takhle ujít,“ ubezpečuje Kostelná před soubojem druhého se třetím, který vypukne v mostecké hale ve středu 17.30.

Za lídrem Michalovcemi zaostává Most o bod, ale má zápas k dobru. Šlágr na půdě slovenského velkoklubu se hraje 30. března, po něm Anděly čekají už jen tři duely. „V Michalovcích půjde stejně jako loni prakticky o finálový zápas. Rivalita je mezi námi dlouhou dobu, nechceme jim to darovat. Český titul je sice důležitější kvůli evropským pohárům, ale i interligový je radostný a ne každá ho má,“ cítí Kostelná zlatou motivaci.

Dva anglické týdny v řadě prověří mostecké házenkářky, ale právě po tom baží – co nejvíc těžkých zápasů. Většina v interlize je totiž pro ně spíš rozcvičkových. „Bude to velmi náročné, ale těšíme se na to,“ tvrdí Kostelná. Struzik tomu uzpůsobí program: „Nepolevíme, nebude volno, naopak i posilovna a rozbor u videa. Intenzita tréninků bude stejná, jen nebudou tak dlouhé.“

Dlouhá pak může být noc, pokud bude co slavit.