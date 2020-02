Hlad po úspěchu jsem rozhodně neztratil, říkal navrátilec Tonar

„Byl jsem pryč jen na podzim, moc se toho nezměnilo. Plzeň jsem sledoval, vždyť tady hraje i brácha a táta trénuje, s klukama jsem byl pořád v kontaktu. Vlastně jsem žádné změny ani nepociťoval,“ uvedl 26letý Michal Tonar, který má za sebou tříměšíční angažmá ve švýcarském Endingenu.

Před začátkem jarní části sezony se však vrátil do Talentu a s klubem podepsal novou smlouvu na dva a půl roku. V neděli od 11 hodin ho znovu v akci uvidí i fanoušci v Plzni, Talent v 17. kole extraligy hostí v hale na Slovanech Hranice.

Čekal jste ještě na případnou další nabídku ze zahraničí. Žádná tedy nepřišla?

Nějaké náznaky byly, ale u nich také zůstalo. Nic konkrétního, čekal jsem do poslední chvíle. Ale protože se blížil konec lednového přestupního termínu, bylo třeba to pak rozseknout. S Plzní jsme se domluvili na dlouhodobějším kontraktu, není tam ani žádná výstupní klauzule ohledně případu do zahraničí. Jsem napevno doma.

Dalšímu navrátilci Milanu Škvařilovi, se kterým hrajete od dětství, jste udělal radost, že?

Já doufám, že radost měli všichni. (smích) Ale Škvára asi největší, to je pravda. Já hlavně doufám, že to s Milanem klukům nebudeme kazit a pomůžeme týmu co nejvíc.

S Plzní jste získal už čtyři tituly. Chuť vyhrávat vás neopustila?

Hlad po úspěchu jsem rozhodně neztratil a chci se posouvat dál. V Plzni už si všichni zvykli, že hrajeme každý rok o nejvyšší příčky. I letos podle toho mančaft vypadá. Je jen škoda, že jsme přišli na zbytek sezony o Honzu Stehlíka. Ale tým sílu má a ukázal to už na podzim, kdy měla Plzeň skvělý start a dlouhou sérii bez porážky.

Když v lize poprvé padla doma s Karvinou hostující matador Michal Brůna prohlásil, že bez vás mu Plzeň přijde slabší. Zaregistroval jste to?

Jo, četl jsem to pak v novinách. Ale nemyslím si, že Plzni něco chybělo, pohled na tabulku to potvrzuje. Opravdu měla skvěle našlápnuto, dlouhou sérii výher, k tomu výborné zápasy v Poháru EHF. Porážka jednou musela přijít, ten program byl náročný. Ale pokud jde o Michala (Brůnu), ta slova mě určitě potěšila. Jsme spolu v kontaktu, psali jsme si v létě a vlastně i teď po mém návratu.

Jaké jsou teď vaše výzvy? Další titul? Zahrát si skupinovou fázi Poháru EHF, pokusit se o návrat do reprezentace?

Titul se nikdy neomrzí, ale máme před sebou ještě dlouhou a těžkou cestu. V Poháru EHF zase chyběl jen poslední krok do skupiny, i to je další motivace. Prolomit to, i když moc dobře víme, že k tomu je potřeba mít velké štěstí při losu. A reprezentace? Kdo by se tam nechtěl objevit. Teď mám v Plzni dlouhodobou smlouvu, uvidíme, co z toho se povede.