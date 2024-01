Loučit se s Plzní titulem, to je má priorita, přeje si házenkář Říha

„Řekl jsem všem, že tu nechám ten poslední půlrok všechno, na hřišti i v kabině. Je to o důvod víc, proč pořádně makat a soustředit se. Chceme dopřát fanouškům další titul,“ vzkazuje třiadvacetiletá střední spojka Talent týmu Plzeňského kraje.

Ve středu v 18 hodin Říha se spoluhráči nastoupí k prvním duelu po zimní pauze, Talent v hale na Slovanech v 19. kole extraligy hostí Jičín.

Už se těšíte, až to zase začne?

Pauza byla dlouhá. Měli jsme kvalitní kondiční přípravu pod Filipem Malým, hrozně se těším na jarní část sezony. Naladil jsem se i na Euru v Německu, které jsem osobně navštívil, a byl to skvělý zážitek.

Po podzimu držíte první příčku o bod před Karvinou. Právě tam se představíte již tuto sobotu. Může už tento zápas rozhodnout o tom, kdo půjde do play off z nejvýhodnější pozice?

Pořád to bude otevřené, do konce základní části zbývá ještě dost zápasů. Ale tenhle může hodně napovědět. Loni jsme tam v základní části vyhráli o dva góly a nevidím důvod, proč by se to nepovedlo znovu. Věřím, že se na Karvinou dokážeme skvěle připravit.

Na konci přípravy jste sehráli vyrovnaný duel s Drážďany, celku z druhé bundesligy podlehli o gól. Byl to dobrý test?

Hodně mě mrzí, že jsme nevyhráli. Vyvíjelo se to dobře, v první půli jsme vedli 15:8. Ale nechali jsme je pak dotáhnout a to samé se stalo ve druhém poločase. Zbytečně jsme si nechali utéct výhru. Ale i tak jsme ukázali kvalitu, byli jsme schopní se jim vyrovnat v tempu i nasazení. Jen škoda, že jsme udělali dost chyb a zápas si nechali otočit.

Předtím jste hráli s Aue, dalším německým týmem. Vyhovuje vám tahle konfrontace?

Určitě. Tempo bylo v obou zápasech skvělé, porovnání se soupeři z druhé bundesligy je vždycky super. Vítáme to, alespoň víme, kam jsme se posunuli. Ale ty Drážďany jsme měli porazit...

Po sezoně v Plzni končíte, zvolil jste odchod do Lovosic. O to víc si přejete úspěšné loučení?

To je pro mě hlavní priorita, rozloučit se s titulem. Mít z výkonů dobrý pocit, osobní i týmový. Ať to dopadne jakkoliv, musíme vědět, že pro úspěch jsme udělali všechno.