Galia zvažoval konec kariéry, nakonec ještě bude chytat na ME

„Nevěděl to skoro nikdo, kromě rodiny. Minulý rok pro mě nebyl jednoduchý, umřel mi táta, pak jsme měli skvělé mistrovství Evropy v Chorvatsku. Ale přišlo zranění kolene a v mých letech není snadné se připravovat na reprezentační zápasy,“ citoval Galiu web házenkářského svazu.

„Letos v dubnu mi zase umřela mamka a já už chtěl s kariérou skončit, nejsem nejmladší. Ale chtěl bych ještě něco uhrát na Euru a končit budu pak. To ocenění házenkáře roku mě utvrdilo v tom, že to ještě má smysl, abych mladším něco předal,“ dodal Galia, který se stal českým házenkářem roku podruhé v životě a poprvé po 12 letech.

Ocenění věnoval zesnulé matce. „Je to ocenění dlouhodobější práce, což pro rodiče vždy znamená hodně. Pamatuji si, že jsme se s mamkou bavili o tom, že by na tento zápas přišla. Určitě by byla šťastná,“ uvedl se slzami v očích Galia.

Karvinský rodák byl vloni jednou z hlavních opor, která pomohla reprezentaci k nečekanému šestému místu na evropském šampionátu. S českým týmem Galia postoupil i na nadcházející lednové Euro, které budou hostit Rakousko, Norsko a Švédsko. Reprezentace vyhrála svou kvalifikační skupinu a při losu 28. června bude v prvním výkonnostním koši.