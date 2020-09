Házenkáři Brna a Maloměřic si přejí sedět blíž ke středu

Do nejvyšší soutěže, která startuje v sobotu, si tedy přejí jediné: až se bude podobná konference konat za rok, rádi by seděli blíž ke středu stolu.

„Cílem klubu je skončit do šestého místa,“ pronesl Pavel Hladík, nový trenér Handballu.

„My se chceme udržet,“ řekl jeho kolega Vít Musil z Maloměřic.

Zahájit sezonu doma budou mít příležitost muži Handballu, kteří v sobotu v Králově Poli hostí Zubří. Maloměřice míří do Prahy na Duklu, v příštím kole se představí v Novém Veselí a až 19. září přivítají doma Jičín.

V obou brněnských klubech na to šli v létě jinak. Handball mohutně posílil, v extralize předvedl asi největší změny. Přivedl řadu zahraničních hráčů v čele s řeckým brankářem Kostasem Gourgoumisem, který má zkušenosti i z Ligy mistrů.

„Vnesl do naší hry i do šatny velký klid,“ pochvaluje si Hladík. „Rádi bychom měli pevnou obranu a v útoku sázeli na organizovanou házenou. Rádi bychom do Brna vrátili evropské poháry, uvědomujeme si však, že nic nejde hned. Změny se musí zaběhnout. Proto jsme si jako cíl vytkli hlavně postup do play off,“ řekl už třetí kouč mužstva z Králova Pole za poslední tři roky. V těchto sezonách skončil Handball dvakrát předposlední a jednou pod sebe dostal dva soupeře.

Maloměřice naproti tomu nemají - stejně jako loni - v sestavě ani jednoho cizince. „Sázíme na kluky z Brna nebo z okolí se vztahem k regionu. Stejně tak fanoušci na nás jezdí z okolních obcí, kde jsou házenkářské bašty. Pořád se považujeme za nováčka, protože loňská sezona, naše první v extralize, se ani nedohrála. Velkou motivací je vyhnout se baráži,“ řekl maloměřický kouč Musil. Do baráže o záchranu půjde poslední tým tabulky.