Házenkáři budou při losu mistrovství světa ve druhém výkonnostním koši

Český tým figuruje na posledním místě osmičlenného druhého koše. Vedle světových šampionů z roku 2003 Chorvatů, s nimiž se utká v nadcházející evropské kvalifikaci, a dalších někdejších vítězů MS Španělů se s jistotou vyhne také Portugalsku, Rakousku, Islandu, Nizozemsku a Itálii.

V prvním koši figurují největší favorité včetně obhájců zlata z Dánska a stříbra z Francie. V třetím a čtvrtém koši mají převahu týmu mimo Evropu. Osmička zemí byla už před losem předem umístěna do jednotlivých skupin.

Mistrovství světa bude od 14. ledna do 2. února příštího roku poprvé hostit trojice zemí, turnaj uspořádají Dánsko, Chorvatsko a Norsko. Potřetí se šampionátu zúčastní 32 týmů, které los rozdělí do osmi čtyřčlenných základních skupin. Z nich vždy první tři celky postoupí do další fáze turnaje, jíž budou čtyři šestičlenné skupiny. Následovat bude od čtvrtfinále vyřazovací fáze.

Český tým postoupil na šampionát poté, co v play off kvalifikace zdolal Rumunsko. Národní celek se představí na mistrovství světa poprvé od roku 2015, kdy v Kataru obsadil 17. místo. Před třemi lety měli reprezentanti hrát na šampionátu v Egyptě, kvůli vysokému počtu případů koronaviru v mužstvu ale na poslední chvíli účast odřekli. Českým maximem od rozdělení federace je osmé místo z roku 1995.

Los se uskuteční ve středu od 19:30 v Záhřebu.