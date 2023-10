Kynžvart postoupil do 3. kola přes švýcarský celek Yellow Winterthur, který o víkendu porazil v obou zápasech hraných na západě Čech. V minulé sezoně si Kynžvart odbyl v evropských pohárech premiéru a došel v Evropském poháru EHF do osmifinále.

Vicemistr Most byl nasazen přímo do 3. kola kvalitnější Evropský ligy a červencový los mu pro boj o postup do základní skupiny určil francouzského soupeře Chambray Touraine. Evropský pohár se hraje až do finále vyřazovacím způsobem.