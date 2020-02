Jenom ne další velké cestování. Karvinští čekají na čtvrtfinálový los

Kvůli ekonomickým nákladům se obává především případné cesty na Island, jelikož postoupil i Valur Reykjavík. Anebo do ruského Stavropolu, odkud je HC Victor. Mezi možnými soupeři jsou i AEK Atény, norský Holden a rumunské celky Turda a CSM Bukurešť.



„Nejlepší by byla pražská Dukla, to by česká házená měla jistého zástupce v semifinále,“ usmál se Roman Mucha.

To, že jsou v osmifinále dva české kluby, podle karvinského trenéra Marka Michaliska ukazuje, že úroveň extraligy jde postupně nahoru. „Třeba přílivem cizinců, kteří tomu dodávají kvalitu. Sice se pořád nemůžeme srovnávat s okolními zeměmi, Německem, Polskem, Rakouskem, ale pomalu se jim můžeme blížit,“ uvedl kouč.

Koho by si ve čtvrtfinále přál?

„Jsou tam Rumuni, Rusové... Člověk si nevybere. Jde o týmy o level výše, s jinými rozpočty a s hráči s mnoha starty v evropských pohárech. Ale kdo nám věřil, že postoupíme přes Madeiru? Toho si moc ceníme,“ řekl Marek Michalisko.

A co na možné protivníky říkají hráči? „Rád se poměřím s každým, na koho narazíme. I s Duklou,“ odpověděl Dominik Solák.

Podobně hovoří i Miroslav Nedoma. „Pro nás je už úspěch, že jsme se dostali až do tohoto kola. Navíc jsme vyřadili loňského finalistu (Madeiru), což se cení,“ řekl Nedoma.

„Uspět je s každým dalším kolem těžší,“ podotkl Juri Gromyko.