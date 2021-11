Škoda, že český tým z poháru vypadne, říká plzeňský Šmíd před bitvou se Zubřím

„Je to škoda pro nás i pro fanoušky obou klubů. A vlastně i pro celou českou házenou, protože jeden tým bude vyřazený. Já to beru jako smolný los, těšil jsem se na zahraniční mančaft, ideálně ze země, kterou jsme v pohárech ještě nepotkali,“ míní Karel Šmíd, osmadvacetiletý gólman Talentu.

Máte o to větší motivaci postoupit dál a věřit v lepší los?

Určitě. Každý zápas chceme vyhrát a teď zvlášť, abychom se mohli těšit na soupeře z ciziny. Je to dvojzápas, ideální by bylo doma vyhrát co největším rozdílem, abychom si vytvořili co nejlepší výchozí pozici do odvety. Musíme k tomu přistoupit s maximálním nasazením.

Zubří ve středu proti Dukle předvedlo úžasný obrat z 12:21 na konečných 29:26. Je to varování?

Ten závěr se jim povedl skvěle. Určitě si to probereme, ale hlavně budeme vycházet z nedávného vzájemného utkání u nás.

Před dvěma týdny jste Zubří porazili doma přesvědčivě 29:23.

Fungovala nám výborně obrana, nedovolili jsme Zubří dávat jednoduché góly. Ve druhé půlce jsme jim odskočili a nedostali se do situace, kdy by nám to přestalo padat. Teď potřebujeme minimálně stejnou úspěšnost v útoku i v obraně. A musíme si dát pozor, abychom nerozchytali Šimona Mizeru v brance.

Berete to také jako souboj dvou reprezentačních gólmanů?

Se Šimonem se známe delší dobu, je to fajn kluk, mladý, zřejmě největší gólmanský talent u nás. Fandím mu. Ať se mu klidně daří i teď, ale jen tak, abychom v poháru dál postoupili my. (úsměv)

Na vás zase bude vyzrát na elitního střelce Zubří Mořkovského.

Je to nejlepší střelec extraligy, musíme se na něj připravit. Minule byl po nemoci, nemohl se tady ukázat naplno. Mrzí mě, že kvůli tomu nebyl předtím ani na reprezentačním srazu. Těšil jsem se, že si ho tam pořádně nakoukám. (smích) Ale už jsme proti sobě párkrát hráli, určitě je z čeho vycházet.