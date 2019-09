Dvě tváře Jičína: za první půli pochvala, za druhou pokárání

„Velká pochvala pro můj tým za první poločas, za druhý ale pokárání,“ komentoval zápas jičínský kouč Petr Mašát.

Jeho hodnocení se nedá divit. Jen pro připomenutí: v prvním poločase Jičínští hráli velmi dobře, neustále vedli, a i když v jeho závěru dostali možná trochu zbytečný gól, šli na přestávku s nadějným čtyřbrankovým náskokem.

„První poločas jsme plnili jak v obraně, tak útoku i v přechodové fázi to, co jsme si představovali. Z mužstva jsem cítil sílu a věřil jsem, že zápas dovedeme do vítězného konce,“ uvedl jičínský kouč.

Vedení 16:12 hosté po přestávce dokonce navýšili na 18:13 a ještě ve 42. minutě zápasu vedli 20:17. Nestačilo to, od té chvíle domácího brankáře překonali jen čtyřikrát a sami inkasovali 13 branek.

„Role se bohužel obrátily, přestože jsme hráče o přestávce upozorňovali, že Veselí po prvním poločase neřeklo poslední slovo,“ posteskl si Mašát, nezvládli jsme situaci i proto, že se domácímu týmu rozchytal druhý gólman Šimovček, který měl na výkonu a výsledku značný podíl.“

S přibývajícím koncem utkání převaha domácích rostla, přání Jičína urvat první výhru v tomto extraligovém ročníku se nenávratně vzdalovalo.

„Mrzí mě, že mladí hráči zatím nezvládají stresové situace a tlak. Takto jsme vítězství domácím prakticky naservírovali, i když se o to přičinili svým zlepšeným výkonem,“ poznamenal Mašát.

Jičín tak z těžkého úvodu soutěže vytěžil bod za remízu s Karvinou, když vedle zápasu v Novém Veselí prohrál i v Praze s Duklou. Další šanci poprvé vyhrát bude mít v sobotu, kdy bude ve své hale hostit Kopřivnici.