Kluci bránili fantasticky, uznal po výhře karvinský pivot Užek

„Chtěli jsme navázat na náš první domácí zápas (33:28), protože ten druhý v Plzni (25:32) se nám nepovedl, tam jsme byli slabí ve všech faktorech,“ prohlásil Jan Užek.

Zatím v každém ze tří finálových duelů vám ale vyšel start.

Ano, jenže v Plzni po něm přišel výpadek. Ale asi jsme našli příčinu, takže tentokrát jsme utkání zvládli. Start v takových zápasech je nesmírně důležitý. Jsme rádi, že dokážeme diktovat tempo, aspoň dnes to tak bylo. Udávali jsme ho až do konce.

Byl výpadek v Plzni zapříčiněn horší obranou?

Tam to bylo celkově. Dnes jsme to odčinili.

Obranu jste však zlepšili...

Určitě. Konečně jsme pomohli brankářům, kluci celý zápas bránili fantasticky, agresivně, na hranici možností. A odměnou je výhra.

Plzeňští ve druhé půli nebezpečně stahovali váš náskok, který byl až devítibrankový. Neznervózněli jste?

Ne, máme zkušený tým, abychom to zvládli. I když se Plzeň na nás trochu gólově dotáhla, pořád jsme věřili, že ji udržíme pod sebou, což jsme potvrdili.

Po přestávce jste si hodně pomohli hrou bez brankáře. Je v tom vaše síla?

Určitě. Pilujeme to celý rok, věříme tomu, je to klíč k obraně soupeře. Ale dneska jsme hráli v první půli výborně šest na šest, sedm na šest jsme použili až ve druhé a také to vycházelo. Vytvářeli jsme si šance a pak je jen na nás, abychom je proměnili.

Na zápasy vedete 2:1. Můžete jet ke středečnímu duelu do Plzně v klidu?

Rádi bychom to ukončili už tam. Nechceme se spoléhat na domácí utkání, to je ošemetné. Věřím, že když v Plzni nastoupíme jako dneska, bude to dobré.

Leč Plzeňští předešlé série s Brnem a Zubřím vyhráli v pátém zápase. Neobáváte se toho?

Toho se nesmíme bát. Máme vůči Plzni respekt, ale beze strachu.