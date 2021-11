Házenkářky Zlína v síti porážek. Pořád děláme stejné chyby, štve Kolářovou

Mezinárodní MOL liga má za sebou teprve osm kol, jeho družina si však hlasitě říká o sestup. Hůře si vede pouze slovenská Stupava, což je ale pro Zlín nepodstatné. Z devítky českých účastnic spadne přímo do první ligy nejslabší, předposlední podstoupí nevyzpytatelnou baráž.

„Strach mám, ale nějak si ho nepřipouštíme, ještě nejsme ani v půlce sezony,“ podotkla Michaela Kolářová, nejlepší zlínská střelkyně nejen posledního utkání, ale celé sezony.

Zlíňanky se však momentálně nemají čeho chytit. Porazily jen Stupavu v úvodním kole, od té doby vrší prohry. Podlehly i Hodonínu, který je na tom bodově stejně. Na nejbližší český tým (Slavii) ztrácí 4 body.

„Pořád děláme ty stejné chyby. Obranu máme šíleně otevřenou, dostáváme skoro z každého útoku gól. S tím se nedá vyhrávat,“ ví Kolářová.



„Výhra nepřijde sama. Házenkářská kvalita se dá nahradit bojovností a srdcem. Dokud to tam nebude, nebudeme vyhrávat,“ řekl Vávra natvrdo, co u svého družstva postrádá.

Nedostává se mu ani zkušeností. Kádr zlínských házenkářek je nejmladší v lize. „Holky jsou opravdu mladinké, mají sedmnáct osmnáct let. Ale trošku více bojovnosti a nasazení mi stejně chybí,“ zopakoval Vávra.

Kromě Kolářové se pak málokdy najde hráčka, která by převzala zodpovědnost.

„Míša zasluhuje za poslední tři zápasy absolutorium, bohužel je sama. Pokud se nepřidají ostatní, tak to nepůjde. Holky se musí zamyslet samy nad sebou. Tréninků máme dost, jenže pořád se to bije s pracovními nebo studijními povinnostmi. Ale i tak se to dá dělat na sto procent,“ míní perfekcionista Vávra, který tým převzal v létě.



Příprava i vstup do sezony se povedly. Jenže když ve druhém kole zlínské házenkářky prohrály v Kynžvartu, kde ještě minutu před koncem vedly, ztratily nejen body, ale také sebevědomí.

„Je to dost frustrující. Ale máme výborný kolektiv, jádro je pevné, nejsme rozhádané. Držíme při sobě. Když budeme bojovat, body získáme,“ věří v obrat Kolářová.