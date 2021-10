Zlín se hodně mění, vždycky se mi líbil, tvrdí trenér házenkářek Bašný

Ve středu zápas ve francouzském Besanconu, kde dva roky trénoval. V neděli utkání ve Zlíně, kde vyrostl. Kouč českých házenkářek Jan Bašný se tento týden vrací do míst, která důvěrně zná.

„Je to náhoda. Besancon vybrala francouzská strana a ani Zlín nebyl původně v plánu,“ říká Bašný před druhým duelem evropské kvalifikace. Po porážce od olympijských vítězek se jeho výběr od 17.20 hodin utká v hale Datart s Chorvatskem.

Potěšilo vás, že nastoupíte ve městě, kde jste začal s házenou?

Moje osobní pocity jsou vedlejší. Důležité je, aby měl tým ideální přípravu, aby hrál v ideálním prostředí. A ve Zlíně je vždycky dobrá atmosféra. Většinou je plná hala, která hráčky povzbuzuje a pomáhá k dobrým výkonům. Že hrajeme ve Zlíně, pro mě osobně znamená, že tady znám více lidí, kteří se na mě obrací. Nemám pak takový klid na práci, jako kdybychom hráli třeba v Mostě nebo Plzni.

Po revoluci jste se usadil na Korsice. Jak často se do Zlína vůbec dostanete?

Mám tady kamarády, žije tady maminka, takže jak to jde, tak sem přijedu, ale většinou na krátkou dobu. Záleží, kde trénuji a teď také, jaká je cestovatelská situace. Naposledy jsem byl ve Zlíně v červnu. Štrasburk, kde jsem začal trénovat, není tak daleko jako Korsika.

Maminka Hanka bude v hledišti?

Jasně. Viděli jsme se ráno, zajeli jsme na hřbitov. Oběd nestihneme, ale po zápase se mnou pojede do Francie.

Sledujete, jak se město mění?

Rád. Dívám se na internetu na pořad jednoho architekta, který představuje města. Nedávno ukazoval Zlín. Hodně se mění. Vždycky se mi líbil. Velikostí je pro mě tak akorát. Ajaccio na Korsice, kde mám zázemí, je podobné, jen tam žije o pár tisíc lidí méně. Rád se procházím po náměstí, kolem školy, kam jsem chodil.

Kdysi jste prohlásil, že byste rád navázal na otce, který přivedl zlínské házenkářky k československému titulu. Byl by na vás pyšný?

Na klubové úrovni to už nezvládnu. (úsměv) Myslel jsem to tak, že na něj trenérsky navážu jiným způsobem. Pomohl jsem reprezentaci na pár šampionátů. Nevím, jestli by byl pyšný, ale myslím, že spokojený ano.

Ženská házená ve Zlíně stagnuje, její odchovankyně mizí z reprezentace. Nemrzí vás to?

Máte pravdu. Když jsem převzal reprezentaci, bylo jich v týmu více, teď jen Šárka Frančíková (za svobodna Marčíková). Zásobárna hráček ve Zlíně je přitom díky gymnáziu a házenkářskému středisku velká, ale většinu nestihnu pozvat, protože po dvacátém roku se vytrácí jak ze Zlína, tak z házené. Proč, to netuším.

Součástí vašeho realizačního týmu je kouč brankářek Jiří Mika, s kterým jste v Písku spolu začali trenérskou kariéru. To není náhoda, viďte?

Od té doby jsme zůstali v kontaktu. Pomáhal nám ještě v době, kdy byl trenérem brankářů mužské reprezentace. Pak se stal plnohodnotným členem realizačního štábu. Je to moje pravá ruka. V Ajacciu jsem trénoval také jeho syna Ondru, který je neviditelným členem našeho týmu. Nejezdí na srazy, ale stříhá nám videa. V tom mi pomáhá také v klubu. Mikova rodina je důležitou součástí družstva.

Že jste jedenáct let v kuse trenérem české reprezentace žen, to byste si při nástupu netipl, že?

Určitě ne. Jak jsem zmínil, jedním z důvodů, proč jsem místo u národního družstva vzal, byl můj otec. Druhým, že jsem chtěl něco vrátit české házené. První kontrakt jsme podepsali na kratší dobu, že vydržím jedenáct let, jsem si nemyslel. Ale práce s reprezentací mě pořád ohromně baví a naplňuje. Doufám, že stejně obohacuje realizační tým i hráčky.

Postoupili jste na letošní mistrovství světa, teď jste rozehráli kvalifikaci o Euro porážkou 22:38 ve Francii. Co vám zápas ukázal?

Očekávání velká nebyla. Bylo to velice složitá mise. Sešli jsme se po půl roce v pondělí, celý den jsme byli na cestě do Francie a navíc jsme hráli proti olympijským šampionkám, které jsou někde jinde. Tak vysokou porážku jsem ale nečekal a mrzí mě výkon ve druhé půlce.

V uvozovkách pro vás kvalifikace začíná zápasem proti Chorvatsku. Mění jejich domácí porážka od Ukrajiny papírové předpoklady?

Výsledek byl překvapením. O to více potřebujeme doma vyhrát, protože i ony potřebují ztracené body odněkud přivézt.