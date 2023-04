Kouč Lovosic: Dostali jsme lekci z toho, jak se hraje play off

„Dostali jsme lekci z toho, jak se hraje play off, Karviná je v tom mnohem zkušenější,“ uznal lovosický kouč Roman Jelínek po středečním venkovním krachu 29:34.

Lovci sérii ztratili 1:3 na zápasy, přitom když první řež zvládli díky Motlovu vyrovnání skoro s klaksonem a thrillerovému sedmičkovému rozstřelu, byli v sedmém nebi. Teď je v něm obhájce titulu. „Série s Lovosicemi pro nás bylo malé finále,“ řekl karvinský trenér Michal Brůna na klubovém webu. „S údivem jsem sledoval svoje hráče, jak moc byli vyhecovaní, koncentrovaní a odhodlaní uspět. Bylo to velmi bojovné utkání.“

Před víc než tisícovkou diváků domácí v první půli dominovali, ovládli ji 21:13, stíhací jízda Lovosic po pauze nestačila. Top střelci byli šestigóloví Harabiš na straně Karviné a lovosičtí Trkovský s Kupou.

„Chtěli jsme zabojovat o prodloužení série, nevyšlo to. Největší problém byl ve vstupu do zápasu a sedmi technických chybách, to se nesmí stávat,“ litoval lovosický křídelník Pavel Chotěborský. „Když jsme se dotáhli na minus tři, brankář Mokroš vytáhl skvělé zákroky, což nás zase položilo dolů.“

Jelínek tvrdil: „Dostali jsme lekci i z produktivity. Když už se zdálo, že bychom s tím mohli něco udělat, zase jsme neproměňovali.“

Karvinští fanoušci si transparentem rýpli do soupeře. Napsali na něj: Cesta za snem skončila, Lovec se stal kořistí. Lovosický sen ovšem nekončí, po osmi letech chce Jelínkova parta medaili. Chytat bronz bude od soboty 6. května, sérii na tři výhry startuje doma. Pořadatelství se Zubřím se bude po jednom zápase střídat ve formátu sobota – středa. Karviná si popáté v řadě zahraje s Plzní o zlato.