Zuberští házenkáři touží po extraligovém bronzu, tíží je však pět ztrát

„Jdeme se o ni porvat,“ řekl trenér HC Robe Zubří Peter Dávid. „Teprve v zápasech uvidíme, na co máme. Každopádně se nevzdáváme předem. To tady nikdo nezná.“

Limitujícím faktorem zuberských šancí na cenný kov jsou zranění. K dlouhodobě absentujícímu kvartetu Hybner, Palát, Přikryl a Pšenica přibyl během semifinálové bitvy s Plzní reprezentant Matěj Havran. Jeho absence v obranné fázi byla více než citelná. Ve dvou zápasech, které vynechal, Zubří inkasovalo 37 a 38 branek, tedy porci, na kterou není zvyklé.

„Brutálně nám odešla obrana,“ posteskl si slovenský kouč. „Snažíme se to nějak vykompenzovat, ale nejde to.“

Bez Havrana bude Zubří v obraně dominovat jen těžko. Taktika je proto jasná. Zkusí Lovosice přestřílet.

„Mančaft ví, že musí dát strašně moc gólů, aby mohl vyhrát,“ řekl Dávid. „A taky to musí zamknout brankář.“ Jeho výběr se potřebuje srovnat i se vzpomínkami na první vzájemné utkání hrané v Lovosicích. Zubří tam v poločase vedlo o čtyři branky, jenže zranění Hybnera ho totálně rozhodilo. Následovala série venkovních trápení, která vyvrcholila remízou na palubovce beznadějně posledních Hranic.

Pokud něco hraje ve prospěch valašského celku, je to systém. Pořadatelství série hrané na tři výhry se střídá v třídenních intervalech. Před svými diváky se Zubří představí ve středu 10. a případně 17. května.

„Hrát dva dny po sobě, to bychom nedali,“ uvědomuje si Dávid.

Bitvou o bronz se se Zubřím zároveň loučí opory Mořkovský s Mazurkem. Po sezoně oba odcházejí do Polska. „Mají speciální motivaci, půjdou do toho naplno. Ale to všichni ostatní taky,“ ujistil Dávid.