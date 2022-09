Házenkáři Frýdku-Místku spoléhají na širší kádr a chtějí do play off

Ve své hale začnou extraligu také další krajské celky a už v sobotu – Kopřivnice od 16.00 s Prešovem a Karviná od 18.00 se Strakonicemi.

„Na úzký kádr jsme dojeli minulou sezonu, kdy se nám zranili klíčoví hráči a do toho přišly i další výpadky,“ připomněl frýdecko-místecký trenér Daniel Valo. „Tentokrát jsme chtěli mít kádr takový, abychom v případě potřeby měli náhradu. A to se nám povedlo.“

Kouč si pochvaluje, že se rozšířením týmu zvýšila konkurence. Cíl je jasný – play off.

„Máme dobrý mišung starších a mladých hráčů,“ podotkl Valo. „Talentovaní kluci jsou o rok zkušenější, takže na minulé sezoně bylo pozitivní, že museli hrát. Pevně věřím, že to letos prodají.“

Kapitán Tomáš Sklenák dodal, že mladíci v přípravě ukázali, že mají na to, aby se prosadili. „Ale také je dobře, že nás starších je v mužstvu více,“ poznamenal. „Jako mladý jsem se chtěl starším vyrovnat a doufám, že i naši kluci, kteří v extralize začínají, to tak mají. Už je načase, aby nás vytlačovali z palubovek. Je fajn ve čtyřiceti pořád hrát, ale mladí by už tu zodpovědnost měli přebírat, bychom my seděli na střídačce a kryli jim záda.“

Sklenák upozornil, že vzhledem k velké konkurenci budou muset někteří hráči sedět jen na tribuně. „A o to více doufám, že do toho všichni dají všechno.“

Z týmu odešli pivot Dalibor Mynář, střelec Vojtěch Petrovský, který uzavřel aktivní kariéru, a z pracovních důvodů skončil brankář Jan Marenčák. Naopak po roce se vrátil Tomáš Mlotek. Z Karviné přišli jeho bratr Slavomír a pivot Nicolas Noworyta a z Hranic křídlo Jan Zbránek.

Náklady klubu budou vyšší

Předseda klubu Lubomír Kavka uvedl, že v nynější ekonomicky těžké situaci mají zajištěný rozpočet do konce kalendářního roku. „Zvládnout bychom měli i celou sezonu,“ řekl Kavka. „Co se však bude dít, se nedá vůbec předpokládat. Nevíme, jaké budou v příštím roce dotační tituly, jaké budou náklady na energie a dopravu.“

Dodal, že v hale 6. Základní školy v ulici Pionýrů, kde hrají extraligu, mají jistotu, že jim město nájem do konce roku nezvýší. „Ale nová smlouva nám k prvnímu září přišla ze Střední školy řemesel, kterou spravuje kraj a kde hraje naše mládež,“ uvedl Kavka. „Nájemné stoupne, a i když ne katastroficky, bude to zátěž na náš rozpočet.“

Kavka odhaduje, že vzhledem k vyšším cenám energií a dopravy klubu příští rok stoupnou zejména náklady na devět mládežnických družstev, a to o půl milionu korun.

„Budeme dělat vše pro to, abychom částky na sport nezvyšovali,“ slíbil za město primátor FrýdkuMístku Petr Korč.