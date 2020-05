Poloz končí, házenkáři Zubří hledají nového trenéra

On i klub si od vzájemné spolupráce slibovali více. Přesto Dušan Poloz neopouští Zubří s hořkostí.



„Jsem vděčný, že mi dalo možnost se vrátit do české házené a že jsem mohl poprvé v Česku trénovat mužský tým,“ loučí se Poloz, který sbíral úspěchy v Norsku, s házenkářkami Mostu nebo slovenské reprezentace.

Potvrdilo se vám, že trénovat Zubří není snadné?

Tvrdím, že trénovat Zubří je na červený diplom. Město je historicky spjaté s házenou, všichni jsou házenkáři, všichni jsou trenéři. V Zubří je tolik schopných bývalých hráčů, že by měli najít trenéra mezi nimi. A nemyslím to ironicky. Lidé, kteří chodí zvenku, mají očividně velký problém.

I vy jste ho měl?

Po valné hromadě klubu v půlce února jsem vycítil, že moje pokračování nebude snadné. Přiznávám, že chemie mezi mnou a některými novými členy výboru nebyla dobrá.

A do toho vám přišla nabídka ze svazu na místo trenéra reprezentace juniorek a šéftrenéra mládežnických center (TCM)?

Byla to shoda náhod. Aktivně jsem v tom směru nepůsobil. Za nabídku, kterou jsem od svazu dostal za třicet let poctivé práce, jsem vděčný. Na práci s nejlepšími hráčkami od patnácti do dvaceti let se těším. Chvilku jsem přemýšlel, že bych mohl zároveň trénovat i Zubří, ale nešlo by to skloubit.

První sezonu jste nepostoupili do play off, letošní skončila předčasně. Jak je vidíte zpětně?

Když jsem přišel, tak z týmu odešlo devět hráčů a kádr se nedoplnil. Na výbory jsem jezdil od května a upozorňoval, že to nebude dobré. Nikdo v zásadě neposlouchal. Pak si mě zavolali v lednu 2019 a řekli mi, že vidí krizi, kterou jsem viděl před půl rokem. Nový výbor musí jasně nastavit kompetence, kdo má za co zodpovědnost. Za sportovní stránku nemůže mít zodpovědnost trenér, pokud nebude mít možnost tým si postavit. První rok byl špatný, souhlasím. Druhým rokem vedení velmi slušně zapracovalo a dovedlo dvě zvučné posily (Jurka, Řezníček), vrátili se Mičkal a Říha. Vypadlo to velmi nadějně, očekávání se plnila.



S ženskou házenou máte bohaté zkušenosti. Přeorientujete se rychle?

Dostávám se do obrazu. Šéftrenérem mužských TCM je trenér mužské reprezentace Honza Filip a ze Zubří vím, jak pracoval. Nechci ho jen kopírovat, ale vidím, že to velice dobře nastavil, že se mladí hráči posouvají, zlepšují. V zuberském TCM Mořkovský, Palát, Souček, Havran. Věkem jsou dorostenci, ale už zasáhli do extraligy dospělých. Výhodou je, že ženskou reprezentaci trénuje Honza Bašný, se kterým jsem spolupracoval u české reprezentace žen.