Jurka v Zubří odehraje další sezonu. Loučit se chce před plnou halou

Když se loni v létě po sedmi letech vracel z francouzského Saint-Raphaëlu do rodného Zubří, počítal, že to bude jeho poslední sezona v házenkářské kariéře. Miroslav Jurka si ji však ještě o rok prodlouží. „Chtěl bych se loučit před plnou halou. Takovým způsobem jsem nechtěl skončit,“ štve Jurku, že dobře rozjetou sezonu předčasně utnul nový typ koronaviru. „Zamrzelo to. S týmem, jaký jsme měli, jsme mohli hodně dokázat. Chtěli jsme se o medaile poprat. Jenže to dopadlo jinak,“ povzdechl si Jurka.



Sezona bez vyvrcholení v podobě play off však nebyla jediným důvodem, proč chce opora Zubří ještě pokračovat.

„Pořád mě to baví. Ještě rok jsem si chtěl zahrát. Pak bych se k házené nevrátil a jednou bych toho mohl litovat,“ uvědomuje si Jurka, který se s klubem dohodl na jedné sezoně. „Pravděpodobně bude rozlučková,“ naznačil.

Manželka Helena – bývalá házenkářská reprezentantka – mu nebránila. Stejně jako v loňské sezoně bude muset Jurka zvládat náročnou čtyřkombinaci házená – rodina – škola – práce v rodinné firmě.

Zubří pořád nemá nového trenéra Extraligoví házenkáři Zubří už znovu trénují, zatím však bez vedení hlavního kouče. Klub totiž ještě nenašel náhradu za Dušana Poloze, s kterým se dohodl na ukončení smlouvy rok před jejím vypršením. Zubří by chtělo Polozova nástupce představit tento týden, podle informací MF DNES je ve hře i explzeňský trenér Michal Tonar.

„Je to složitější, ale půjde to skloubit. Nebudu muset jezdit na každý trénink. Jsem rád, že jsme se domluvili se Zubřím a můžu tam dohrát kariéru,“ těší Jurka.



Radost mají také v jeho mateřském klubu. Mužstvo už opustili dva klíčoví hráči – kanonýr Řezníček a dlouholetý režisér ofenzivy Matěj Šustáček. Případný Jurkův konec by tým výrazně oslabil. V nedokončené sezoně byl se 124 góly druhým nejlepším střelcem extraligy.

„Dostanou zase šanci mladí. Snad se od nás zkušených něco naučí. Bude na nich ležet větší zodpovědnost, doufám, že chytnou šanci za pačesy,“ přeje si jejich mentor Jurka. O tom, jaké budou ambice omlazeného mužstva, zatím nechce spekulovat. „Věřím, že budeme hrát o první pětku, ale více se uvidí za měsíc. Třeba se povede někoho přitáhnout. A ještě ani není trenér,“ zmínil předčasný konec kouče Dušana Poloze. Jurku jeho odchod nepřekvapil. „Měly nějaké vzájemné neshody s vedení. Dostal nabídku od svazu, takže logicky vyplynulo, že skončí. Více bych to rozpitvávat nechtěl.“

S reprezentací je konec, i tak je v nominaci na osobnost extraligy

Poté, co byla loňské sezona přerušena a následně i odpískána bez vyhlášení extraligového šampiona, se už házenkáři Zubří vrátili do přípravy. „Trénujeme třikrát týdně, hlavně kondice, posilujeme. Jak člověk dlouho nic nedělal, je potřeba začít trochu pomaleji, ať se nikdo neodrovná,“ podotkl Jurka, který se po lednovém Euru v Rakousku rozloučil s reprezentací. Na červnový kemp v Zubří nepojede.

„Nepočítal jsem s tím. Navíc nemám vůbec čas, je to pro mě passé,“ řekl Jurka na téma národní tým. Dveře do něho si ale definitivně nezavřel. S trenéry má domluvu, že když bude nouze, tak vypomůže. „Ale teď je čas vzít někoho mladšího a perspektivního do budoucna. Nemyslím, že bych si za nároďák ještě zahrál.“



V nominaci na kemp jeho jméno sice nenajdete, experti ho ale zařadili mezi trojici hráčů extraligy, z které fanoušci vyberou hlasování osobnost nejvyšší soutěže uplynulého ročníku.

„Zaregistroval jsem to, kluci mě trochu popichovali. Ale kolik jsem dostal hlasů, nevím,“ přiznal Jurka, který průběžně druhý za brankářem Dukly Tomášem Petržalou.

Více ho zajímá příští extraligový ročník. I když se situace ohledně protiepidemických opatření může kdykoliv změnit a opětovně narušit průběh sportovních soutěží, Jurka je optimistou.

„Věřím, že si zase užijeme play off, na které jsme všichni letos marně čekali. V Zubří je atmosféra jedna z nejlepších. Bez diváků by stejně nemělo smysl hrát,“ dodal Jurka.