Komplikace. Házenkářky plzeňského DHC jsou v karanténě

Stihly tak jen nepovedený duel s Hodonínem (20:25) minulou sobotu, středeční domácí dohrávka osmého kola MOL ligy proti Prešovu i sobotní utkání v Dunajské Stredě jsou znovu odložené a celý tým DHC zamířil do karantény.

„Poprvé v sezoně se naše zápasy neodehrají kvůli vyššímu počtu nakažených hráček v kádru,“ stojí na klubovém webu plzeňského celku. O náhradních termínech se bude jednat v nejbližších dnech.

Středeční duel s Prešovem měl být i přímým soubojem o devátou příčku tabulky. Zrušený je už potřetí. Původně se mělo hrát loni na podzim, to překazil zákaz cestování přes hranice. Na začátku nového roku měl Prešov dorazit do Plzně s tím, že se vejde do předepsané časové bubliny 12 hodin. I z toho sešlo, slovenský tým musel do karantény. Teď pro změnu Plzeňanky...

DHC tak zatím neodehrál ještě ani jeden zápas s Porubou a hned s trojicí slovenských celků.