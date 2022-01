Házenkáři měli na startu přípravy před Eurem dva pozitivní testy na covid

Do šampionátu mají reprezentanti vstoupit úvodním zápasem 13. ledna v Bratislavě proti Španělsku.

Český tým se chystá v Ostravě od začátku týdne, trenér Rastislav Trtík na závěrečný kemp povolal 21 hráčů. „Dva pozitivní případy při nástupu na soustředění jsme odhalili i díky tomu, že dodržujeme všechny zásady hygienického procesu stanovené (evropskou federací) EHF, dokonce jedeme ještě nad jejich rámec. První trénink proběhl až po kompletních výsledcích testování,“ uvedl v tiskové zprávě předseda reprezentační komise Jan Štochl.

Oba pozitivně testovaní jsou bez příznaků. Pokud budou mít negativní výsledky ve dvou po sobě jdoucích dnech, budou podle svazu moci opustit izolaci. Zbytek týmu vedení reprezentace z preventivních důvodů oddělilo na jednolůžkové pokoje.

„Nakažení jsou v izolaci, zároveň probíhá sekvenování vzorků, které nám řekne, jestli se jedná o variantu delta, či omikron. Tomu se následně také přizpůsobí konkrétní hygienický plán,“ uvedl lékař reprezentačního týmu Vlastimil Karlík.

„Kromě izolace a dodržování všech protiepidemických podmínek byla podniknuta také další preventivní opatření, zároveň probíhá testování ve zvýšeném režimu. Klíčové budou středeční výsledky,“ doplnil Karlík.

Podle svazu jsou všichni členové české výpravy očkovaní, což je podmínka účasti na šampionátu. Pozitivní případy ohlásil také švédský tým, který je jedním ze soupeřů národního celku v základní skupině v Bratislavě.

Trtíkovi svěřenci se dále utkají s obhájcem titulu Španělskem a s Bosnou a Hercegovinou. Do další fáze turnaje postoupí pouze první dva celky. Dva ze tří soupeřů jsou medailisté z loňského světového šampionátu - Švédové získali stříbro a Španělé bronz. Příští pondělí má Trtík oznámit závěrečnou osmnáctičlennou nominaci, v Ostravě by se měl jeho tým připravovat do úterý.

Česká reprezentace se před rokem kvůli vysokému počtu případů koronaviru na poslední chvíli zřekla účasti na mistrovství světa v Egyptě. Svazová exekutiva následně za kontroverzních okolností odvolala tehdejší trenérskou dvojici Jan Filip, Daniel Kubeš, což tehdejší prezident Jaroslav Chvalný označil za příliš tvrdý trest.

Český celek bude na šampionátu kvůli zranění postrádat brankářského veterána Martina Galiu. Naopak několik dalších hráčů, kteří ze zdravotních důvodů chyběli na začátku listopadu při poslední zápasové přípravě proti Rakousku, se dalo do pořádku. V nominaci na kempu nechybějí kapitán Tomáš Babák, další střední spojka Roman Bečvář ani pivoti Leoš Petrovský s Janem Užkem.

Při Galiově zranění bude jasnou gólmanskou jedničkou Tomáš Mrkva, kterého v brankářské trojici doplňují Šimon Mizera a Karel Šmíd z české extraligy. Z domácí nejvyšší soutěže je v jednadvacetičlenném kádru osm zástupců.