Supertalent Mořkovský se blíží k metě 100 gólů. S Eurem moc nepočítá

„Chci hlavně pomáhat týmu, dokud mi to střílí. Hlavně, že drží zdraví,“ říká Mořkovský, jehož jméno nechybí ani v širší nominaci českého mužstva na lednové Euro.

Když ho v seznamu adeptů reprezentačního trika uviděl, měl radost. Že se vklíní do konečného výběru, však nepředpokládá. Kvůli zranění se omluvil z podzimního přípravného kempu národního mužstva.

„Moc s tím nepočítám, jsou tam lepší borci než já - Babák, Bečvář, Klíma, Patzel, Solák. Ale třeba šanci dostanu,“ přemítá Mořkovský.

Zuberský supertalent dělá, co může. Včetně Evropského poháru EHF, se kterým se házenkáři Robe Zubří rozloučili ve 3. kole, nastřílel na podzim už 121 branek.

„Na českou extraligu je to nadstandardní hráč,“ prohodil na jeho adresu trenér Plzně Petr Štochl po dvojzápase evropské soutěže, v němž Mořkovský zazářil 18 góly.

Ani to však Zubří na postup nestačilo.

„Škoda, že jsme chytli Plzeň a nejeli třeba do Norska jako Dukla. Celkově nám letos poháry moc nevyšly. Kyperský a bulharský tým jsme porazili o dvacet, takové zápasy nám nic nedají. Teď se můžeme soustředit jen na extraligu,“ vnímá střední spojka.

Pokud ve středu Zubří vyhraje o šest a více branek, vystřídá na třetím místě Lovosice.

„Po základní části chceme skončit v nejlepší čtyřce, abychom měli výhodu domácího prostředí ve čtvrtfinále,“ přeje si Mořkovský.

V předešlém ročníku Zubří proklouzlo do play off až v posledním kole a ve čtvrtfinále vypadlo po pětizápasové bitvě s Karvinou.

„Máme dobře sestavený tým. Minulý rok jsme byli hození do vody. Ještě jsme byli dorostenci. Osahali jsme si to a letos to zatím vychází dobře,“ líčí Mořkovský.

I díky jeho produktivitě.