Z Gebre Selassie je Vodná. Doma má syna a hokejistu, učí, stíhá i házenou

Její otec Chamola Gebre Selassie pochází z Etiopie, ona sama se však do Afriky zatím nikdy nevypravila. „Samozřejmě, že bych se tam moc ráda podívala, především za rodinou, protože zatím jsem ji měla možnost vidět pouze na fotkách,“ prozrazuje osmadvacetiletá házenkářka Veselí nad Moravou, které působí v nejvyšší domácí soutěži.

Ke sportu se kdysi dostala díky oběma rodičům. A vzor měla navíc i ve svém starším bratrovi Theodorovi, později velmi úspěšném fotbalistovi.

„Naši dost sportovali, ale určitě ne v takové míře a na takové úrovni jako my dva s bráchou,“ říká Anna, která před časem přivedla do rodiny dalšího sportovce. Loni se vdala za hokejistu aktuálně prvoligové Horácké Slavie Třebíč Michala Vodného, s nímž má dvouletého synka.

Manžel Anny - Michal Vodný (vpravo) v dresu Olomouce.

Od samotného začátku prý měli oba sourozenci Gebre Selassie ze strany rodičů maximální podporu. „Věděli, že nás sport naplňuje a baví. Obětovali nám spoustu času, za což jsem jim nesmírně vděčná,“ doplňuje Vodná.

S házenou začala doma ve Velkém Meziříčí, později se však díky svým výborným výkonům propracovala až do sestavy DHK Zora Olomouc a současně hájila barvy reprezentačního týmu.

Nedávno na čas okusila také trenérské řemeslo. A znovu s ním začala doma ve Velkém Meziříčí. „Teď už ale zase netrénuju, působila jsem tam jen jako asistentka,“ svěřuje se. „Žádnou licenci jsem si nedělala a asi ani nebudu,“ spíš vylučuje, že by se jednou chtěla trénování věnovat naplno.

Stíhá jen díky babičkám

V současnosti ji totiž znovu zlákala aktivní hráčská kariéra, letos figuruje na soupisce SHK Veselí nad Moravou. „A k tomu učím na gymnáziu ve Velkém Meziříčí,“ popisuje své momentální sportovní a profesní vytížení.

Na zmiňovaném velkomeziříčském gymnáziu nastoupila jako učitelka biologie a tělesné výchovy. Tedy předmětů, které ona sama měla kdysi nejraději. „Učím pět dní v týdnu, do toho hraju házenou a ještě se starám o malého syna,“ přiznává, že se na ní v poslední době celkem podepisuje únava.



Nicméně zatím celkem stíhá, i když bez pomoci okolí by to asi nešlo. První hokejová liga, kterou hraje její manžel v Třebíči, je totiž plně profesionální.

„Tudíž je jasné, že bylo velmi složité najít adekvátní řešení. Určitě se dá zvládnout všechno, ale museli jsme do toho zapojit strašně moc lidí okolo sebe. Jak manželovu, tak i moji rodinu. Především díky oběma babičkám můžeme fungovat,“ přiznává.

Třebíčského hokejistu Michala Vodného si vzala za manžela minulý rok v červnu. Ještě před svatbou se jim narodil syn Alex, který má, co se týká sportovní stránky, velmi slušné předpoklady.

Bratr Anny - Theodor Gebre Selassie.

Nejenže jeho rodiče jsou oba aktivními sportovci, ale výborně si na poli sportu vede i jeho už zmiňovaný strýc Theodor Gebre Selassie, který řadu sezon hraje fotbal v Německu za Werder Brémy. Navíc jeho manželka je sestrou úspěšného hokejisty Pavla Zachy.

Mimochodem se svým bratrem se Anna Vodná v poslední době vídá mnohem méně, než by chtěla. „Osobně se potkáme tak dvakrát nebo třikrát do roka, v kontaktu jsme hlavně díky videohovorům přes počítač. Voláme si takhle celkem často,“ je vděčná Vodná za současné technologické vymoženosti.

Rozhodla se hlavně učit

Jak už bylo řečeno, do budoucna se chce věnovat především učitelskému řemeslu. „Učení mě opravdu baví víc než trénování, protože na škole potkávám úplně jiné děti, které naopak k nějakému pohybu ještě mohu přivést a vyvolat v nich nějakou lásku ke sportu,“ vysvětluje. „U malých házenkářů a házenkářek tohle není. Oni už sportu propadli a vědí, o čem pohyb je.“

Svoji práci bere jako velkou motivaci. „Je to výzva. Ne všechny děti totiž mají rodiče, kteří by se kvůli sportování svých dětí obětovali. Kolikrát jim nedopřejí ani volnost v rozhodování, co budou ve svém životě dělat,“ doplňuje interligová házenkářka a kantorka.