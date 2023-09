Spilková po výborném závěrečném kole skončila v Hilversumu patnáctá

„Nakonec jsem s výsledkem spokojená, hlavně s posledním kolem. Je to vždy potěšující, když se vám podaří na posledních třech jamkách skórovat a dokážete se posunout pořadím výrazně nahoru. Zvláště před kratší přestávkou na regeneraci a závěrečnou čtvrtinou sezony,“ uvedla vítězka dvou turnajů Ladies European Tour v tiskové zprávě.

Do konce roku by Davidson Spilková měla absolvovat ještě tři významné turnaje. Po téměř měsíční pauze odehraje dvě týmové soutěže v Hongkongu a Rijádu a závěrečný turnaj série LET v Marbelle.

Další dvě české hráčky si oproti druhému kolo pohoršily. Jana Melichová obsadila 36. místo a Sára Kousková byla dvaačtyřicátá. Do finálového dne se nedostala jen Tereza Melecká, jež skončila na 88. místě.

První vítězství nad Ladies European Tour vybojovala Thajka Tričat Čínglapová se skóre 12 ran pod par. Davidson Spilková, která dnes zahrála jedno bogey a šestkrát birdie, za ní zaostala o šest úderů.

V průběžném pořadí sezony ženského evropského okruhu je česká olympionička sedmá.