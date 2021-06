Covidový smolař Rahm nabídl velký i hořký golfový triumf. Bere ho Cantlay

V sobotu skvostný Rahm si na hřišti Muirfield Village v Ohiu vystřílel rekordní skóre po 54 jamkách (-18), dorovnal letitý rekord Tigera Woodse, trefil dokonce i hole in one. Před čtvrtým kolem měl luxusní náskok šesti ran, což v historii PGA Tour nestačilo na vítězství v pouhých v sedmi případech. Všechno marné...

Třetího hráče světa vedení zámořské série v pondělí upozornilo, že se bude muset podrobit každodennímu testování, neboť jeden z jeho blízkých kontaktů byl pozitivní na covid-19. Šestadvacetiletý Bask měl všechny testy negativní až do posledního provedeného před startem třetího kola. Negativní výsledek vyšel v době, kdy byl Rahm ještě na hřišti, a kontrolní test následně nákazu potvrdil.

Jon Rahm na turnaji Memorial v Dublinu.

Španělský golfista se tak dozvěděl o pozitivním testu krátce poté, co uzavřel báječný soutěžní den. „Jsem velmi zklamaný, že musím odstoupit. Je to jedna z věcí, která se v životě stává. To, jak na takové okamžiky zareagujeme, nás definuje,“ uvedl v prohlášení na twitteru Rahm, jenž ani symptomy covidu-19 nemá.

Bývalá profesionální i amatérská světová jednička musela do izolace, jež skončí 15. června - dva dny před startem US Open. A už jen zpovzdálí sledovala, jak turnaj, který hostí legendární Jack Nicklaus, dopadne.

Rozhodovalo se nakonec až v rozstřelu a na první dodatečné jamce uspěl Cantlay před krajanem Collinem Morikawou. Oba se po odstoupení Rahma dostali společně do vedení a o první místo se dělili i po 18 nedělních jamkách se skóre -13.

Cantlay na poslední jamce těsně minul sedmimetrový putt, jenž by mu zajistil vítězství už po čtvrtém kole, ale na první jamce v play off už ze zhruba poloviční vzdálenosti nezaváhal. Morikawa oproti tomu ani ne dvoumetrový putt neproměnil a nabídl svému krajanovi druhé vítězství na turnaji během tří let.

„Byl to opravdu dobrý týden, hrál jsem hodně slušně většinu každého dne,“ pochvaloval si Cantlay. Netajil ale, jak Rahmova vynucená absence výsledek turnaje ovlivnila. „Je to nešťastná situace. Všichni včetně mě vědí, že by to dnes vypadalo úplně jinak, kdyby se to nestalo. Ale já s tím nic nenadělám. Prostě jsem se snažil vymazat to z hlavy a soustředit se,“ vysvětloval devětadvacetiletý Američan po čtvrté výhře na PGA Tour.