PGA Championship hrozí rekordní délkou. McIlroy už jednou bestii zkrotil

Ocean Course: skvost i nevyzpytatelné monstrum Ještě než se na sklonku osmdesátých let do úchvatného kousku americké pevniny na pobřeží Atlantského oceánu zakously bagry, bylo jasné, že vzniká něco pozoruhodného. Hřiště totiž bylo poctěno pořadatelstvím kultovní týmové soutěže Ryder Cup pro rok 1991 ještě dříve, než vůbec vzniklo. „Něco takového se stalo poprvé v historii. Měli jsme na to necelé dva roky,“ vzpomínal legendární architekt Pete Dye, autor ambiciózního projektu Ocean Course, jenž bude od čtvrtka podruhé v historii dějištěm turnaje kategorie major - PGA Championship. Pár desítek kilometrů od Charlestonu dostal chlapík, který je coby tvůrce či spoludesigner podepsán pod víc než stovkou hřišť po celé světě, takřka neomezenou svobodu rozvinout své představy. V okouzlujícím přímořském koutu ostrova Kiawah si prý připadal jako „dítě v cukrárně“. Inspiroval se skotskými a irskými designy, zelené ferveje začlenil mezi pobřežní duny, ostatně pískem nešetřil a zabudovával ještě další důmyslně rozeseté bunkery. Ještě trochu si pohrát s hráčovou psychikou? Varovat ho při hledání míčku před aligátory. Písku je na hřišti Ocean Course vážně hodně, což při tréninkovém kole okouší Max Homa. Hned deset jamek sousedí s mořským pobřežím, což je víc než kdekoliv jinde v Severní Americe. „Stavíš hřiště přímo u oceánu, ale hráči na něj nevidí,“ vyčetla Dyeovi manželka Alice, která coby spolupracovnice často přicházela s inovativními a později oslavovanými nápady. A tak architekt nařídil pozdvihnout greeny, aby se golfisté mohli náležitě kochat. Což mu zároveň umožnilo zahýřit si se svojí libůstkou - únikovými zónami, odkud nepřesně umístěný míček pěkně steče. Vzhledem k vyvýšení už navíc okolní terén nebránil poryvům větru a patování se stalo ještě obtížnějším. „Zlatá Alice,“ mohl si potměšile lebedit designer. À propos - vítr... Oplývá tu charakterem mořsky drsným a na Ocean Course fouká naprosto nepředvídatelně z nejrůznějších směrů. Místní tvrdí, že den ode dne může přidat či ubrat šest až osm holí, což činí rozdíl mnoha desítek metrů. Golfisté navíc na své pouti vykrouží jakousi osmičku, takže si užijí bičování ze všech stran. A co teprve pekelné vzdálenosti, které z nejdelších odpališť čítají na kolo štreku dlouhou kolem 7 200 metrů. K tomu nemilosrdné okolí fervejí, které ztrestá nepřesné rány, sem tam spolehlivě překážející stromoví, místo tradiční bermudy jiný druh trávy, která sice lépe obstojí ve slaném a větrném přímořském prostředí, ale míček na ní chová jinak, než jsou hráči zvyklí, a golfistova noční můra je na světě.

Ne náhodou magazín Golf Digest řadí hřiště mezi nejtěžší v USA. „Strategicky je to absolutně mistrovské dílo,“ tvrdí bývalý vítěz majoru a nyní televizní expert Paul Azinger, který si na Ocean Course zahrál v barvách amerického týmu při Ryder Cupu 1991. „Jsou tu některé jamky, na nichž můžete úplně odepsat všechny svoje naděje.“ Což potvrzují i statistiky z PGA Championship 2012, na němž světová elita v průměru hrála víc než dva údery nad par (72). Nejhorší pověst získala třináctka, zajídaly se také předlouhé závěrečné třípary, vlastně celý finiš může otočit pořadí naruby. Co nabídne letošní ročník? Hodně bude záležet i na počasí, ale jisté je, že už zesnulý Pete Dye se zase dostane do řečí. Zazní komplimenty. A nadávky...