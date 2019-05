Favoritem PGA Championship? Já to tak nevidím, odmítá Woods

Woods by rád jel na OH, McIlroy by reprezentoval Irsko Golfista Tiger Woods by se příští rok rád zúčastnil olympijského turnaje. Třiačtyřicetiletý Američan má bohatou sbírku trofejí včetně několika zelených sak, ale zlatá olympijská medaile mu chybí. Je možné, že o ni bude v Tokiu usilovat. "Jestli bych rád hrál na olympiádě? Ano," kývl patnáctinásobný vítěz turnajů kategorie major před čtvrtečním startem PGA Championship v Bethpage Black. "Je mi třiačtyřicet a už tolik šanci hrát olympiádu mít nebudu," podotkl někdejší první hráč světa. Golf se vrátil do olympijského programu na minulých hrách v Riu de Janeiro 2016 v době, kdy se Woods potýkal se zdravotními problémy. V Brazílii triumfoval Angličan Justin Rose a Woods chce nyní zabojovat, aby se mohl stát v Tokiu 2020 jeho nástupcem. Rory McIlroy před major turnajem PGA Championship. "Bude to moje první šance a přivítal bych, kdybych byl součástí týmu," poznamenal Woods. Aby se kvalifikoval, musí se vejít mezi čtveřici nejvýše umístěných Američanů ve světovém žebříčku, což by aktuálně splňoval. "Nominovat se ale bude těžký úkol," konstatoval Woods. O olympijský turnaj v Tokiu bude mezi špičkovými hráči asi větší zájem než v Riu. O startu uvažuje i další bývalý první hráč světa Rory McIlroy a už má jasno, koho by reprezentoval. "Rád bych hrál za Irsko," vyjádřil se severoirský rodák, který by dal Irsku přednost před barvami Velké Británie. "Už jako malý jsem chtěl hrát za Irsko. Pyšně bych nosil dres."