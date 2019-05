Prezidentská medaile pro Woodse. Trump ocenil svého golfového hrdinu

Trump a golf: Je víc než hra. Je to vášeň Donald Trump proslul svou láskou ke golfu. Je majitelem výtečného handicapu (2,8) a před svým zvolením do funkce amerického prezidenta vlastnil sedmnáct hřišť nejen ve Spojených státech, ale i ve Skotsku, Irsku či v Dubaji. Veskrze jde o výjimečné resorty, které hostily i nejvýznamnější podniky elitních profesionálních sérií. Donald Trump ve svém golfovém klubu u skotského Aberdeenu "Pro mě a miliony lidí po celém světě je golf víc než hra. Je to vášeň," vyznal se Trump, jenž však často čelí kritice, že kvůli oblíbené zálibě zanedbává svůj úřad. Mezi americkými prezidenty však není výjimkou, hodně z nich golfu propadlo. John F. Kennedy vynikal navzdory krutým bolestem zad, Dwight D. Eisenhower byl častým hostem na slavném hřišti v Augustě, kde po něm pojmenovali strom: první muž USA ho nesnášel a trefoval ho tak často, že ho dokonce chtěl nechat pokácet. A dalo by pokračovat - Johnson, Ford, Nixon... Výbornými golfisty byli i otec a syn Bushovi, o Billu Clintonovi se traduje, že na hřišti umí báječně „ohnout“ pravidla ve svůj prospěch, Barack Obama zvládl během dvou funkčních období odehrát hned 330 kol. Nálepka nejlepšího golfisty mezi americkými prezidenty však nyní patří Trumpovi, vítězi bezmála dvou desítek klubových šampionátů.