Golfová kometa už dobývá i zámoří, Higgo vykouzlil triumf v Ridgelandu

Higgo se vydal na profesionální dráhu v roce 2019, brzy se dočkal úspěchů na nižších okruzích Sunshine Tour i Challenge Tour a v roce 2020 dosáhl na premiérové vítězství i na European Tour, na které navázal tituly v dubnu a v květnu.

Další výzva? Prorazit také v zámoří. A misi splnil Jihoafričan bleskově, kromě výhry a šeku na 1,314 milionu dolarů získal v Ridgelandu dvouletou kartu na PGA Tour.

„Jsem pyšný, jak jsem to zvládl. Od začátku to bylo těžké. Rozhodně jsem nehrál jsem svůj nejlepší golf, co se odpalů týče, ale někdy mi to tak vyhovuje. Líbí se mi, když nehraju úplně perfektní golf, a baví mě se hrabat zpět a dát pár patů. Takhle to bylo a bylo to úžasné,“ popisoval Higgo na akci v Jižní Karolíně, která v kalendáři nahradila koronavirovou pandemií odložené Canadian Open.

Šťastný vítěz profitoval i z herního kolapsu Američana Chessona Hadleyho, který na posledních třech jamkách promarnil vedení o dvě rány, protože na každé zahrál bogey.

„Dovedu si představit, jak to vypadalo v televizi, protože z mého pohledu to bylo otřesné,“ litoval třiatřicetiletý golfista, který čeká už přes sedm let na druhý triumf na PGA Tour.

V posledním kole vedle dvou birdie nesplnil normu na celkem šesti jamkách a podělil se o druhé místo s pěti soupeři.