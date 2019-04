McIlroy, Rose... Popáté Woods? Nebo Masters stvoří novou senzaci?

Vysloužit si zelené sako pro vítěze na turnaji dotovaném jedenácti miliony dolarů může od čtvrtka do neděle početná řádka hráčů, ale v posledních týdnech se nejvíc skloňuje jméno Roryho McIlroye. Severoirský golfista, který vyhrál US Open, britské The Open a PGA Championship (2x), postrádá k završení kariérního Grand Slamu už jen triumf na Masters.

Letos navíc na všech turnajích na rány neskončil hůř než šestý a poprvé ovládl The Players, podnik považovaný za pátý major. V Augustě se pětkrát za sebou umístil v elitní desítce, ovšem v roce 2011 tu zažil i neuvěřitelný kolaps - ve finále předvedl historicky nejhorší kolo (80 ran), jaké kdy vyprodukoval profesionální golfista, který po třech dnech pořadí Masters vedl.

Závěrečná devítka na úchvatném hřišti v Georgii umí rozcupovat psychiku, i proto McIlroy začal nově trénovat nervy meditací nebo třeba i žonglováním. „Neseberu se a nepůjdu žít s mnichy do Nepálu, zabere to tak deset minut denně. Ale je to věc, která mi může pomoci se ve správné chvíli soustředit a udržet mysl v klidu,“ vysvětlovala na tiskové konferenci aktuální světová trojka.

Justin Rose při tréninku na hřišti v Augustě před začátkem Masters.

Angličanu Roseovi se v poslední době na náročném a technickém hřišti Augusta National daří. Olympijský vítěz z Ria de Janeiro a podle mnohých momentálně nejkomplexnější golfista současnosti, což je na Masters klíčem k úspěchu, skončil v letech 2015 a 2017 druhý, přičemž předloni prohrál až v rozstřelu se Španělem Sergiem Garcíou.

„V kariéře si člověk musí podobným srdcervoucím zklamáním projít, aby ho to posílilo,“ řekl osmatřicetiletý Rose, který ovládl lednový turnaj PGA Tour v Torrey Pines. Na Masters bude mít opět u sebe caddieho Marka Fulchera, který chyběl kvůli operaci srdce tři měsíce. „Důležitý bude o víkendu, kdy bublají emoce.“

V Augustě už se připravoval i Ángel Cabrera, senzační vítěz z roku 2009. Tehdy se stal prvním Argentincem, který úvodní major sezony ovládl, navíc jako nejníže nasazený hráč (69.) v historii Masters.

Světové jedničky ale Masters často nevyhrávají. V minulosti to dokázaly od vzniku žebříčku v roce 1986 jen čtyřikrát, z toho dvakrát Woods (2001 a 2002), který tu bude útočit už na pátý titul a patnáctý major kariéry.

Populární Tiger se naposledy radoval z majoru v roce 2008 na US Open. „Tehdy jsem si myslel, že vyhraju spoustu dalších, ale bohužel,“ kývl Američan, který dokázal zvítězit na všech čtyřech majorech a celkem má z PGA Tour 80 titulů. „Věřím, že jsem na tom zase tak, že můžu vyhrát a snad se mi to povede.“

Největší americkou nadějí má být Dustin Johnson, velké ambice mají krajané a bývalí vítězové Bubba Watson, Jordan Spieth či nestárnoucí Phil Mickelson. Z Evropanů se musí počítat mimo jiné s Italem Franceskem Molinarim a Angličanem Tommym Fleetwoodem.

Z elitních hráčů bez majoru (Matt Kuchar, Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Paul Casey...) se dávají největší šance Rickiemu Fowlerovi. Vítěz pěti turnajů na PGA Tour už skončil na majorech třikrát druhý, naposledy loni na Masters. „Ve srovnání s minulostí jsem nejvíc připraven uspět. Neřeknu, že určitě vyhraju, ale určitě si věřím a mám šanci,“ podotkl třicetiletý Fowler.

Při tradiční úterní večeři servíroval loňský vítěz Patrick Reed bývalým šampionům jako hlavní chod hovězí rib eye steak. Třeba mu dobrá večeře pomůže i ve hře, protože po posledních nevýrazných výkonech mu hrozí, že byl mohl dopadnout jako jeho dva předchůdci - senzační šampion z roku 2016 Angličan Danny Willett a vítěz z roku 2017 Španěl Sergio García - a neprojde při obhajobě titulu cutem do víkendových kol.

Nebo znovu ukáže báječnou krátkou hru a překvapí jako před rokem? V Augustě je možné všechno.