Golfistka Spilková vstoupí na Havaji do nové sezony okruhu LPGA

Elitní okruh LPGA už má za sebou od ledna pět turnajů, ale Spilková se ani do jednoho vzhledem k aktuálnímu statusu přímo nedostala a dvakrát neuspěla v kvalifikaci. Proto si zahrála dva turnaje nižší série Symetra Tour. „Beru situaci, jaká je. Jsem vděčná, že někde můžu hrát,“ řekla.

Vzhledem k nejistotě, jaký turnaj bude hrát, mění plány narychlo. „Po delší době nemám před sebou nalajnovanou sezonu, což jsem sice mívala ráda, ale o to víc se cítím svobodná v rozhodování a motivovaná,“ konstatovala česká hráčka v tiskové zprávě.

O dva turnaje LPGA na Floridě bojovala v pondělních jednokolových kvalifikacích. Ani jednou se mezi dvě postupující nevešla. „Musíte mít super den. Je to hra buď anebo,“ řekla pražská rodačka. Třetí kvalifikaci v Kalifornii zhatil pozdě dodaný výsledek PCR testu. „Všechny hráčky ho dostaly už večer, jenom já ne. Od čtyř ráno jsem zkoušela, co se dalo, jenže výsledek přišel teprve dvacet minut poté, kdy jsem měla tee time (startovní čas),“ vysvětlila Spilková.

V rámci udržení herní praxe si zahrála na Floridě dvě minitour a dva zmíněné turnaje Symetra Tour. „V Arizoně mi to nevyšlo, ale v Kalifornii už to bylo lepší a prošla jsem cutem,“ komentovala 52. místo a další novou zkušenost. „Zažila jsem už čtvrtou světovou tour po LET, LETAS a LPGA. Startovní pole i na Symetra Tour jsou velmi kvalitní a stejně tak hřiště.“



Před sezonou šestadvacetiletá Spilková změnila typ holí, používá jiná železa, má také nový driver a zkouší nová dřeva. V únoru za ní na Floridu přiletěl americký trenér žijící v Česku Greg Lavoie. Na Havaji ji bude doprovázet caddie Michael Mikolajczak, mající rovněž zkušenosti z LPGA.

Po startu na Havaji se Spilková vrátí do Česka. „Asi po pěti měsících. Už se těším, že načerpám síly a vrátím se pak do USA v dobré náladě,“ řekla. Na LPGA by měla poté hrát Pure Silk Championship ve Virginii od 20. května. „To je zatím vše, co vím ohledně svého dalšího programu,“ řekla Spilková a doufala, že už nepřijde o kvalifikaci na olympiádu v Tokiu.