Davidson Spilková chce další titul i návrat do stovky, hlavním cílem je Paříž

„Vrcholem sezony pro mě bude samozřejmě olympijský turnaj v Paříži. Naštěstí už dva týdny před ním máme turnajové volno, to je fajn, jelikož celé léto vypadá hodně nabitě. Nejen před Paříží, ale ani po ní to nebude jednoduché,“ řekla Davidson Spilková. V roce 2021 v Tokiu skončila třiadvacátá, v roce 2016 v Riu de Janeiro obsadila při návratu golfu na olympiádu 48. místo.

„Letos se aspoň olympiáda koná v Evropě, a ne na druhém konci světa. To nám všem hodně pomůže. Nebudu muset řešit aklimatizaci nebo časový posun,“ uvedla Davidson Spilková. Cílů a přání má více. „Třeba Solheim Cup, návrat do top 100 světového žebříčku nebo třetí vítězství na Ladies European Tour. Pokusím se pro to udělat maximum a třeba se mi nějaké z nich vyplní,“ věří vítězka turnaje v Rabatu z roku 2017 a Irish Open 2022.

Po minulé sezoně si dopřála vydatnou pauzu. „Nehrála jsem celý prosinec. Musela jsem si od golfu trochu odpočinout a věnovat se (manželovi) Seanovi, rodině, týmu, partnerům a kamarádům,“ uvedla Davidson Spilková. Trénovat začala v lednu v USA a začátkem února se připravovala ve Španělsku. „I když to byly skoro celé dva měsíce bez soutěžního golfu, strašně rychle to uteklo. O to víc se teď na sezonu těším.“

V plánu má odehrát více turnajů než v kterékoli předchozí sezoně. K 21 akcím může přidat ještě čtyři další. Nově vyrazí do Austrálie, naopak nejspíš tentokrát oželí dva turnaje v JAR.

„Austrálii jsem měla vždy ráda a po loňských zkušenostech z Jižní Afriky dám raději přednost protinožcům. I když třeba se ještě do Afriky vydám. Nic není uzavřené a uvidíme podle vývoje a výsledků turnajů. Účast na dubnových turnajích v Johannesburgu a Kapském Městě je stále otevřená,“ řekla Davidson Spilková. V červnu nebude chybět na Czech Ladies Open v Berouně.

„Snad jediná komplikace je, že Sean se mnou nemůže být v roli caddieho po celý rok. Má své povinnosti na univerzitě a nebude mít tolik času se mnou cestovat. V Maroku ho tak nahradí Evička Koželuhová, na Floridě někdo z místních profíků a sama poletím i do Austrálie,“ uvedla rodačka z Prahy. „Sean se u mého bagu objeví zase až v červnu a bude se mnou po celé nabité léto, včetně olympiády. Věřím, že se mnou odehraje minimálně polovinu plánovaných turnajů,“ dodala Davidson Spilková.

V Rijádu se představí také Sára Kousková, Kristýna Napoleaová a Jana Melichová.