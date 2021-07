Golfista Matuš se drží na Kaskádě v Kuřimi v první desítce

série Challenge Tour v Kuřimi na Brněnsku

Par 71, dotace 200.000 eur - po 2. kole: 1. Schneider 130 (65+65), 2. Siem, Marcel 132 (67+64), 3. Schott (všichni Něm.) 133 (67+66) a Johannessen (Nor.) 133 (68+65), 5. Matuš (ČR) 135 (66+69), Peterson (USA) 135 (69+66), Berardo (Fr.) 135 (68+67), Kristensen (Dán.) 135 (70+65), Forsström 135 (67+68), Dantorp (oba Švéd.) 135 (69+66) a Walker (Skot.) 135 (68+67), ...29. Cafourek 138 (67+71), 52. Zach 140 (71+69) - oba prošli cutem, ...81. Mrůzek 143 (75+68), 93. Bareš 144 (68+76), 106. Lieser 145 (74+71), Beck 145 (70+75), am. Pavouček 145 (73+72) a am. Nestrašil 145 (70+75), 119. Brixi 146 (72+74), 136. am. Jízdný 150 (73+77), 138. Vik 151 (79+72), 151. Zapletal (všichni ČR) 156 (78+78) - všichni neprošli cutem.