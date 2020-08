Rahm v přehlídce úžasných patů porazil golfovou jedničku Johnsona

Americký hráč zvítězil před týdnem v Nortonu a dostal se do čela světového žebříčku. Na BMW Championship mu vyšel skvěle finiš, když na poslední jamce zahrál dvanáctimetrovým patem birdie a vynutil si play off s Rahmem. Jenže Rahm se v rozstřelu blýskl na stejné jamce patem z 20 metrů a díky birdie oslavil druhé vítězství v sezoně po červencovém triumfu na Memorialu.

„Upřímně, doufal jsem, že to bude slušný pat do paru, který mě udrží v play off. Ale šel tam opravdu hezky. Těžko se tomu dá uvěřit,“ uvedl Rahm ke svému kousku, jímž zastínil předchozí perfektní Johnsonův pat. „Musel jsem se u svého patu smát, protože nevěříte, že by se vám něco takového mohlo povést. Zahrál jsem neuvěřitelný pat a Jon pak předvedl ještě šílenější,“ prohlásil Johnson.

Po druhém dílu play off FedEx Cupu vede o téměř 400 bodů před Rahmem. Seriál vyvrcholí tento týden v Atlantě za účasti třicítky nejlepších. Chybět bude někdejší světová jednička a dvojnásobný vítěz FedEx Cupu Američan Tiger Woods, jenž skončil na BMW Championship na 51. místě a na finálový turnaj se nekvalifikoval.