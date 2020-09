Masakr u Winged Foot? Golfisty před US Open straší obávané hřiště

Golfový klub s bezmála stoletou tradicí hostí US Open pošesté v historii. Jedna ze dvou tamních osmnáctek byla pro potřeby majoru znovu extrémně ztížena, obvyklý par 72 byl pro světovou elitu snížen na 70. Ferveje obklopené vzrostlými stromy jsou zúžené a šťavnatá tráva kolem nich stále roste a houstne, aby polykala a co nejvíc ztrestala nepřesné rány. Rychlost greenů bude jako vždy při US Open brutální.

Organizátoři chtějí golfistům hru co nejvíc znesnadnit a předpokládá se, že skóre vítěze se ani nemusí dostat pod par. Ostatně v roce 2006, kdy se US Open konalo v Mamaronecku naposledy, stačil Geoffovi Ogilvymu k zisku trofeje výsledek +5.

I jeden ze spolufavoritů, španělský čekatel na první titul z majoru Jon Rahm, předpovídá, že se pod par nikdo nedostane. „Jak to říkal Mike Tyson, každý má plán do té doby, než ho trefím mezi oči, a tady je to podobné. Můžete mít plán, ale když zahrajete trošku stranou, tak jste v problémech,“ kývl. Na druhou stranu Johnson připomíná: „Hřiště je férové. Zkrátka jsou potřeba dobré rány.“

První hráč světa se po koronavirové pauze postupně neuvěřitelně zvedal a bude útočit na svůj druhý triumf z majoru. Poprvé uspěl na US Open před čtyřmi lety. „Hraju dobře, věřím si a doufám, že mi to vydrží do konce týdne,“ říká Johnson.

Šance na výhru se dávají i jeho krajanům Justinu Thomasovi či Collinu Morikawovi, premiantovi nedávného PGA Championship. Uspět zkusí Xander Schauffele, předlouhý Bryson DeChambeau či čerstvý otec Rory McIlroy ze Severního Irska.

Kandidátů na trofej je spousta, ale málokdo očekává, že by svůj šestnáctý titul z majoru přidal po posledních nepřesvědčivých výkonech Tiger Woods. Bývalému golfovému králi se po restartu sezony nedaří, ani jednou neskončil do 40. místa.

„S přibývající věkem je obtížnější vítězit. Nedával jsem rány do dobrých míst, abych mohl pomýšlet na výhru,“ přemítal Woods před startem turnaje, který začne ve čtvrtek.

Z celkové dotace 12 milionů dolarů získá v neděli vítěz šek na 2,25 milionu, tedy zhruba 50 milionů korun. Obhájcem titulu je Američan Gary Woodland.