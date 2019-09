Golfista Niemann je prvním chilským vítězem na PGA Tour

Po první devítce finálového kola se sice Niemann dělil o vedení, ale na závěrečných devíti jamkách měl šest birdie a jediné bogey. Celkem se po čtyřech kolech dostal na 21 ran pod par. Druhý skončil se skóre -15 Američan Tom Hoge.



„To je šílené. Nikdy jsem ani nepomyslel, že by tohle bylo možné,“ řekl štěstím slzící Niemann. Za titul si vydělal 1,35 milionu dolarů, v přepočtu přes 31,5 milionu korun. „Už se nemůžu dočkat, až to doma oslavím s kamarády,“ řekl hráč, který má šanci získat od kapitána Ernieho Else nominaci na Prezidentský pohár.

Před nedělním závěrečným kolem se Niemann probudil a myslel na vítězství. „Rychle jsem se to ale snažil zahnat a soustředit se. Můj caddie mě rozesmál a pomohl mi, ale teď už se můžu radovat,“ řekl mladý golfista.