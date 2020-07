V Berouně se na golfovém Czech Ladies Open ukážou hvězdná jména

Zatímco před rokem byl turnaj společnou akcí pro LET a nižší LET Acces Series, nyní jej zaštiťuje jen elitní série. Jiná je i dotace, oproti loňsku byla navýšena o 80 000 eur na 200 000.

Pro berounský golfový klub a jeho hřiště bude Tipsport Czech Ladies Open 2020 premiérovou akcí na nejvyšší evropské úrovni. Turnaj přijde na řadu v kalendáři LET jako třetí po koronavirové pauze, která začala v březnu. Předcházet mu budou Scottish Open (13.-16. srpna) a major British Open (20.-23. srpna). S ohledem na příhodný termín už nyní pořadatelé avizují účast hvězdných hráček.

Přihlášeny jsou bývalé vítězky celoročního žebříčku Order of Merrit Lee-Anne Paceová z JAR (2010) a Beth Allenová z USA (2016), přijede také skotská obhájkyně karlštejnského prvenství Carly Boothová a další britské hráčky s triumfy na turnajích LET Florentyna Parkerová, Annabel Dimmocková či Becky Morganová nebo Švédka Camilla Lennarthová. Českých hráček by mohlo být na startu až dvanáct.

„Jsem velmi rád, že po měsících nejistoty, způsobené globální zdravotní situací, můžeme ohlásit návrat jak českého turnaje, tak celé Ladies European Tour. Postavení turnaje nás zavazuje uspořádat špičkovou akci, která by měla být českým golfovým vrcholem roku,“ uvedl v tiskové zprávě promotér Luboš Koželuh ze společnosti Premier Sports CZ.

Při turnaji budou platit hygienická opatření. „Podle norem našich i LET. Stoprocentní bezpečnost je pro nás prioritou,“ dodal Koželuh.