Spilková se stala golfistkou roku i desetiletí, mužům vládne Lieser

Šestadvacetiletá Spilková v uplynulé dekádě působila na Ladies European Tour, na které slavila titul v Maroku. Před třemi lety si pak jako první Češka zajistila kartu na elitní LPGA Tour. „To jsou mé tři největší momenty,“ uvedla Spilková v tiskové zprávě a dodala: „Jsem vděčná, že můžu ukázat cestu, že to je možné, i když je to občas náročné, ale beru to jako poctu.“

Posedmé v anketě Golfista roku vyhrála hodnocení profesionálek. „Jako každý rok je to pro mě velká pocta, byť ten uplynulý rok byl hodně zvláštní,“ připomněla, že loni se kvůli koronaviru hodně turnajů rušilo, což se promítá i do letošní sezony. Spilková dosud neměla v tomto roce šanci dostat se do turnaje LPGA a prvního startu se dočká příští týden na Havaji.

Mezi profesionály kraloval anketě Lieser, jenž se loni stal celkovým vítězem zkrácené sezony Challenge Tour a jako první český golfista v historii získal kartu na European Tour. „Byl to určitě zvláštní rok, ale pro mě byl z pohledu golfu neobyčejně úspěšný,“ řekl Lieser.

Spilková a Lieser vyhráli stejně jako v prosincové anketě České golfové federace (ČGF) a mezi amatéry uspěl taktéž Jiří Zuska. Nejlepší amatérkou v Golfistovi roku se stala Sára Kousková, objevem je amatérka Denisa Vodičková.

Společenský večer se kvůli koronavirovým omezením nekonal v prostředí pražského Žofína a byl předtočen v golfovém resortu Panorama Kácov.