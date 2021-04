Tavatanakitová slaví při premiéře titul z majoru. Kordová byla třetí

Jako vítězka ANA Inspiration dodržela Tavatanakitová tradici a triumf oslavila skokem do jezírka u osmnáctého greenu. „Je to skvělé. Ještě jsem to ale úplně nevstřebala. Je mi jedenadvacet a ve své nováčkovské sezoně na LPGA jsem vyhrála major. To je bláznivé,“ řekla.

Před závěrečným kolem měla Tavatanakitová velký náskok pěti ran. „Moc jsem toho v noci nenaspala, ale ráno jsem dvakrát meditovala a na hřišti byla trpělivá. Věděla jsem, že budu mentálně silná,“ dodala. Stala se první debutantkou, která turnaj ovládla od roku 1984.

Za Tavatanakitovou skončila druhá s odstupem dvou ran bývalá vítězka turnaje Novozélanďanka Lydia Koová, která v neděli zahrála na majoru ve finálovém kole rekordních 62 ran. Mezi čtveřicí hráček na děleném třetím místě byla se skóre -11 i Američanka Nelly Kordová.

Stíhací jízdou Koové se Tavatanakitová nenechala rozhodit. Výsledkovou listinu totiž při své hře nesleduje. „Ani jednou, ani na poslední jamce,“ řekla Thajka, která už před třemi lety skončila pátá na US Open a letos byla na LPGA Tour pátá na turnaji v Gainbridge.