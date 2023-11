Jako zdolat Mount Everest. Překonat Verstappena bude i za rok tuze obtížné

Dokonce taková, že i šéf největšího rivala Mercedesu prohlásil, že dohnat v příští sezoně Red Bull bude podobně náročný úkol jako zdolat nejvyšší horu světa.

„Přeneseně řečeno, musíme zdolat Mount Everest, abychom je na trati dostihli,“ prohlásil Toto Wolff v pulzujícím hlavním městě Spojených arabských emirátů.

Jeho analogie přitom není úplně přesná. Z pokoření nejvyšší hory světa se totiž v posledních letech stal úspěšně vydělávající byznys, už nejde o tak těžce překonatelnou výzvu.

Možná by vhodnější volbou byla spíš obávaná hora K2 – ne tak vysoká jako Everest, ale notoricky známá svou náročností.

Dostihnout Red Bull totiž bude tuze náročný úkol.

Žádná jiná stáj v letité historii královny motorsportu podobně úspěšnou sezonu nezažila. I když stáj… vzhledem k problémům a nekonzistentnosti výkonů Sergia Péreze je potřeba mluvit spíš o redbullu Maxe Verstappena. Šestadvacetiletý pilot obkroužil na prvním místě v tomto roce neuvěřitelných 1003 kol, jako první překonal magickou tisícovku. Zároveň strávil na čele 75,7 % závodů. Magická čísla, zvlášť když druhý v téhle statistice je Sebastian Vettel se 739 koly a 65,23 % v čele závodů v sezoně 2011.

O Verstappenově převaze svědčí i fakt, že tým o této statistice věděl a před poslední Velkou cenou dokonce udělal vše pro to, aby trojnásobný mistr světa rekord co nejvíc posunul. S inženýrem Gian- pierem Lambiasem dokonce vymysleli plán, jak co nejvíc pozdržet zastávky v boxech a strávit tak na čele co nejvíc času.

„Věděli jsme o tom čísle, proto jsme čekali se zastávkami v boxech do chvíle, až je budou mít za sebou všichni ostatní. Možná to nebyla nejrychlejší strategie, ale účel splnila,“ vyprávěl s úsměvem král sezony.

Jen další hra kočky s myší, která až znevažuje soupeře Red Bullu. Není se pak co divit, když Lewisi Hamiltonovi – jindy mistrovi košatých odpovědí – po závodě s trápícím se vozem nebylo moc do řeči.

V Abú Zabí svému inženýrovi několikrát odpověděl jen jednoslovně.

„Moje nálada? Nic moc,“ soukal pak ze sebe. „Skončil jsem devátý, Red Bull vyhrál o 17 sekund, přitom od srpna nebo července nijak na svém voze nepracoval. Z toho si můžete odvodit, jak na tom příští rok asi budou.“

Mluvil pochopitelně o tom, že zatímco ostatní týmy se ještě z této sezony snažily dostat co nejvíc, Red Bull se od léta zaměřil na vývoj příštího vozu. I proto podle sedminásobného šampiona bude rozložení sil na startu roku 2024 vlastně dost podobné.

Max Verstappen, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí

Jasně, ve formuli 1 žádná opravdová jistota neexistuje.

Už když Sebastian Vettel vyhrál před deseti lety svůj čtvrtý a poslední titul, na konci roku mluvil o tom, že nic netrvá věčně a že si musí tyhle okamžiky hlavně užít. I série sedmi titulů Mercedesu v roce 2021 skončila zrovna po nejúspěšnější sezoně „stříbrných šípů“.

Tehdy však došlo k úpravě aerodynamických pravidel, která zásadně změnila poměr sil na startovním roštu.

Nic takového tentokrát nehrozí, i proto může být další sezona dost podobná té letošní, byť třeba Mercedes už oznámil, že úplně mění koncept prakticky všech částí monopostu a uvidí, kam ho to zavede.

„Už v tomto roce jsme viděli, že se koncepty aut přibližují, i proto si nemyslím, že ještě někdy zopakujeme to, co se nám letos povedlo. Jen doufám, že si z RB19 vezmeme to nejlepší, abychom příští rok tituly obhájili,“ zasnil se Christian Horner, šéf Red Bullu.

Překvapení by to nebylo.