Potrestejte Red Bull! křičí šéf McLarenu. Vadí mu překročení rozpočtu

„Stáje, které překročily povolený strop, získaly nepoctivou výhodu při vývoji vozu pro probíhající i nadcházející sezonu,“ napsal Brown.

Připomněl také, že týmy se na splnění podmínek připravovaly od roku 2020. „Proto nevidím důvod, aby se teď někdo tvářil překvapeně. Překročení stropu je prostě podvádění,“ přidal Brown. Podle něj by vedle pokuty měly stáje dostat i sportovní trest.

Brown už proto navrhl i změnu pravidel. „Pokud by tým překročil rozpočet o dva miliony, byl by mu o stejnou částku a další dva miliony v pokutách snížen strop na náklady v nadcházející sezoně,“ uvedl. Stáj by také měla za trest mít omezené možnosti při vývoji nového vozu.

FIA zatím o případných trestech pro Red Bull a Aston Martin nerozhodla. Zdůraznila ale, že odečet bodů v Poháru konstruktérů by následoval jen v případě výrazného porušení pravidel. Stáj by musela překročit limit 148,6 milionu dolarů stanovený na loňskou sezonu o více než pět procent. K tomu ale podle FIA nedošlo.