Přehřívání motoru, závada brzd. Soky Red Bullu zastavily technické problémy

V páteční kvalifikaci se zdálo, že Ferrari ani Mercedes nejsou šampionům výkonnostně daleko. Samotná Velká cena však nabídla jiný obrázek: Max Verstappen se od startu vzdaloval všem a dokonce i o kus pomalejší Sergio Pérez ukázal zadní křídlo svého vozu všem konkurentům. Ti však kromě souboje o stupně vítězů řešili nečekané technické problémy.

Není to překvapením, před závodním „víkendem“ měly stáje k dispozici pouhé tři testovací dny. Vychytat všechny technické novinky k dokonalosti není ani trochu snadné. Šampioni z Red Bullu prošli se svým RB20 zdárně všemi úskalími, jejich soupeři však nikoliv.

Mercedes doplatil na problémy pohonné jednotky. Páté a sedmé místo, prohrané souboje s jezdci Ferrari, za tím vším stojí přehřívání motoru. Krátce po startu, navzdory tomu, že teploty v Bahrajnu spadly pod 20°C, se začal agregát mercedes přehřívat. A oba jezdci musel zpomalit, nemohli jet naplno.

„Moc to nechápeme, v testech bylo vše v pořádku,“ vysvětloval šéf stáje Toto Wolff. „Výkony první dny Velké ceny byly povzbuzující, auto je silné, stabilní, jezdci si ho chválili. Po startu to vypadalo výborně, najednou se však začal motor zahřívat víc, než jsme čekali. A zatím netušíme, čím to bylo.“

Ztráta šest desetin na kolo

Mercedesy musely snížit otáčky, jezdci zpomalili. Proto se Lewis Hamilton nedokázal vydrápat před oba jezdce McLarenu. Proto George Russell prohrál souboje s dvojicí Ferrari. Ačkoliv se po startu lehce prohnal kolem Leclerca.

„Museli jsme přepnout motor do jiného módu a ztráceli tak mým odhadem šest desetin sekundy na kolo,“ vysvětloval Wolff. A dodal také, že tým řešil i další potíže - kromě motoru nefungovala správně baterie a Lewis Hamilton po startu zjistil, že má rozbitou sedačku, což mu působilo bolest.

Lewis Hamilton na trati Velké ceny Bahrajnu

Motory mercedes používají ve formuli 1 i další týmy a zcela stejnou závadu zaznamenal také tým Williams. Také jim ukazoval displej neustále, že motor má příliš vysokou teplotu a v kvalifikaci skvělý Alex Albon skončil daleko za body. „Je zajímavé, že McLaren a Aston Martin žádné potíže neměly,“ přemýšlel Wolff.

Každá brzda jinak

Technické problémy na voze ferrari Charlese Leclerca byly viditelné už od startu. S vozem se doslova pral, neustále se mu v zatáčkách zablokovávala kola a najížděl při zpomalování podivně do strany. V kvalifikaci druhý nejrychlejší pilot, který měl bojovat s Verstappenem, tak neměl šanci v souboji s Pérezem ani týmovým kolegou Sainzem.

Důvod jeho problému byl trochu nezvyklý - rozdíl v teplotách mezi pravou a levou přední brzdou dělal až 100 stupňů, v důsledku toho mu každá brzda brzdila jinak a propadl se z druhého místa na startu na konečné čtvrté. A na tom vydržel jen díky motorovým potížím Mercedesu.

Monacký závodník vysvětloval, že se mu problémy povedlo alespoň částečně vyřešit až někdy kolem 20. kola. „Prvních patnáct kol bylo strašných,“ popisoval Leclerc. „Stále se to zhoršovalo, musel jsem brzdit o tři metry dřív a kola se mi stejně vždy zablokovala. Asi ve dvacátém kole se to stabilizovalo.“

Auto však dál nebylo zcela v pořádku. „Sto stupňů je ohromný rozdíl. Poté se to sice přestalo zhoršovat, ale nemohl jsem jet naplno. Soustředil jsem se hlavně na to, abych auto dovezl do cíle.“

Potíže s brzdami se přitom u modelu SF-24 nikdy neobjevily a pro celý tým to bylo překvapení. „Za těchto okolností je čtvrté místo úspěch, nicméně jsem hodně zklamaný, myslel jsem výš. Mohl jsem být druhý,“ potvrdil mezi řečí Leclerc, že ani s neporouchaným autem by si na Maxe Verstappena nevěřil.

Teď má Ferrari jen čtyři dny, než začnou tréninky Velké ceny Saúdské Arábie, aby přišlo závadě na kloub. Na superrychlé trati v Džiddě by porucha brzd mohla týmu připravit i horší chvilky.