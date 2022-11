Nejhorší sezona kariéry? Kdepak. Hamilton nevidí letošek jen negativně

Loni v prosinci se po finálovém závodě cítil hůř. V těsném souboji přišel o titul v posledním kole. Navíc kontroverzním rozhodnutím vedení závodu, které zrychleně vrátilo do boxů zpomalovací vůz, a dalo tak Maxi Verstappenovi šanci předjíždět. Zato v roce 2022 to bylo bez nervů, nejlepší britský závodník historie nebodoval, ani nedojel kvůli závadě techniky do cíle. V poklidu tak mohl hodnotit.

Nejenže letos nevyhrál, v konečném pořadí dokonce neskončil v nejlepší pětici. Což je pro něj rovněž premiéra.

„Po pravdě, bylo by hezké vyhrát, ale není jedno vítězství málo?“ ptal se závodník. „Auto nebylo dobré, takže když jsem byl letos poprvé na pódiu, bylo to pro mě jako vítězství. Měl jsem pocit, že jsme dosáhli něčeho velkého.“

Výsledkově tedy hůř než letos nikdy nebylo. Ale beznaděj zažil Hamilton už větší. V roce 2011 jako jezdec stáje McLaren sice vyhrál hned třikrát a celkově skončil pátý, ale v osobním život prožíval peklo. Rozhádal se s otcem Anthonym, který má hlavní zásluhu na tom, kde dnes je, a také se mu přestalo dařit ve vztahu s americkou zpěvačkou Nicole Scherzingerovou, tehdy minimálně za mořem mnohem známější a slavnější. Ale horší to bylo i na závodních okruzích, triumfům navzdory.

„Letos to určitě nebyl nejlepší rok,“ hodnotil pro britskou televizi sedminásobný mistr světa. „Zařadil bych ho mezi tři mé nejslabší sezony.“

„Ale v mnoha ohledech jsem byl silný - komunikace ve stáji byla skvělá, stáli jsme jeden za druhým a všichni jsme makali do úmoru. A to je hodně plusů,“ popisoval bývalý šampion.

Jeho slova potvrzuje vzestupná tendence jeho výkonnosti. Na začátku roku měl sice jednou štěstí a díky výpadkům soupeřům stál na pódiu, ale často měl problémy dostat se na bodované pozice a na soupeře z Red Bullu a Ferrari ztrácel i sekundu na kolo. A poslední dva závody? Před týdnem v Brazílii neměl Mercedes konkurenci, na trať postavil jasně nejrychlejší auto a ani v Abú Zabí rychlostně nezaostával. Od startu Russell i Hamilton sváděli bitvy s jezdci obou letos nejsilnějších týmů.

Lewis Hamilton z Mercedesu přichází na okruh v Monze.

V Abú Zabí si jel pro čtvrté místo, když ho dvě kola před cílem zastavila závada hydrauliky - u Mercedesu jev celkem ojedinělý, jeho auta bývají bezchybná. Přesto u Hamiltona převažovala úleva. „Jsem rád, že je sezona za mnou,“ přiznal. „Vždy, do posledního závodu, jsem věřil v náš potenciál. A myslím, že je důležité tuhle víru si uchovat.“

Proč ta radost? Párkrát v sezoně naštvaně do vysílačky prohlásil, že v tak špatném mercedesu ještě nejel. A teď už ani nebude muset. Až tedy na jedinou výjimku, v Bahrajnu jsou hned ve dnech po závodě v plánu posezonní testy. „Možná si hodím nemocenskou, začnou mě bolet záda nebo něco podobného,“ vtipkoval Hamilton na tiskové konferenci. Na poslední usednutí do proklínaného stroje W13 se moc netěší.