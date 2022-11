Z neoblíbeného šampiona miláčkem. Když Vettel dává sbohem

Patnáct let poté, co se ve formuli 1 poprvé objevil, a dvanáct let po prvním titulu mistra světa se o víkendu Sebastian Vettel rozloučí s kariérou. Rozloučí se jako jeden z nejlepších v historii svého sportu, vždyť pouze tři piloti mají víc titulů než on. A nebude sám. Rozlučka, i když možná prozatímní, to v neděli při Velké ceně Abú Zabí bude i pro Daniela Ricciarda, Micka Schumachera a Nicolase Latifiho.