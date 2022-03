Návrat do Imoly. Na formuli 1 do Itálie můžete vyrazit i vy

Není divu, že vzhledem k současné formě Ferrari a dua Leclerc-Sainz je závod už vyprodaný. A budou zde hlavně domácí příznivci.

„Pro evropské fanoušky dali Italové do prodeje jen 10 % vstupenek. Vědí, že je o to zájem v jejich zemi, a navíc se snaží, aby tam kvůli covidu nebylo lidí z Evropy moc,“ vysvětluje Luboš Blüml, ředitel cestovní kanceláře CK Prima Italia, která se specializuje na prodej zájezdů a vstupenek na formuli 1.

„Zájem o formuli je větší než před covidem, lidé touží vidět závod zblízka. V našem zájezdu do Imoly tak zbývají jen poslední volná místa,“ doplňuje. Nabídka CK Prima Italia obsahuje pětidenní zájezd z Prahy do italské Imoly (21. - 25. 4.), autobusovou dopravu (lze se vydat i vlastním autem), transfery na okruh v Imole, dvě noci ubytování s polopenzí a služby českého delegáta. To vše za 8 790 Kč.

K tomu připočtěme třídenní vstupenku za 11 350 Kč na tribunu Aque Minerali s výhledem na terénní převýšení závodní tratě. „Je to skvělé místo a jedinečná šance vidět formuli 1 zblízka. A co teprve, kdyby tam vyhrálo Ferrari,“ dodává šéf cestovní kanceláře. Zájezd si lze zakoupit zde.

Ferrari odstartovalo sezonu triumfem v Bahrajnu, načež v Saúdské Arábii bralo druhé a třetí místo. Příznivci této stáje tak s napětím vyhlížejí právě GP v Imole. Na italské půdě, kde je Ferrari doma. Formule se ve městě jezdila už v letech 1980-2006, a to pod hlavičkou Velké ceny San Marina. Zpět se jako Velká cena Emilia-Romagny vrátila ve zmíněném roce 2020, kdy triumfoval Lewis Hamilton z Mercedesu, o rok později vyhrál Max Verstappen z Red Bullu. Kdo bude slavit letos?

Podle nové smlouvy se zde bude formule 1 jezdit minimálně do roku 2025. „Jsem nadšený z toho, že naše skvělá spolupráce s Imolou bude pokračovat. Je to ikonický okruh, který je součástí historie našeho sportu. Je to báječný okamžik pro italské fanoušky, kteří budou hostit dva závody, a pro všechny fanoušky na celém světě,“ uvedl výkonný ředitel F1 Stefano Domenicali.

O vstupenky na letošní formuli 1 je obrovský zájem. „Když Verstappen vyhrál v neděli v Saúdské Arábii, tak během tří dnů byly vyprodány vstupenky na Velkou cenu Belgie,“ uvádí příklad Blüml.

Důvodem může být loňská atraktivní sezona s dramatickým rozuzlením, lačnost diváků po covidových omezeních, seriál Drive to Survive na Netflixu či proměna F1 do atraktivnějšího módu: nová auta, nové předpisy.

A další lákadla a příběhy, díky nimž vás formule přitáhne a nepustí, jistě přijdou. Vždyť sezona je teprve na začátku.