Formulová středa s Eisking: o lepšícím se Mercedesu a vratké židli Schumachera

Povedl se mu start a pak už o první místo nepřišel.

Přežil všechny virtuální i klasické safety cary, přežil všechny strategie jiných týmů a po dalších skvělém a koncentrovaném výkonu vyhrál Max Verstappen další Velkou cenu.

Díky tomu už má k dobru v čele šampionátu monstrózních 49 bodů na druhého Charlese Leclerka.

Je vůbec možné, aby o titul ještě přišel? A co by mu ho případně mohlo vzít? I na to Josef Král ve Formulové středě odpovídal.

Vítězné gesto Maxe Verstappena z Red Bullu v cíli Velké ceny Kanady F1.

„Je to už pořádná porce bodů. Co Max Verstappen předvádí, to je neskutečný výkon. Zatím je na koni. Jenomže nemůže usnout na vavřínech,“ řekl.

Red Bull totiž na začátku sezony trápila spolehlivost a do jisté míry s ní má pořád problém týmový kolega Sergio Pérez, který závod v Kanadě nedokončil.

Stačí, aby se něco podobného stalo dvakrát i Verstappenovi a šampionát zase dostane nové grády.

Otázkou je, jestli se do boje o titul ještě může přihlásit sedminásobný šampion Lewis Hamilton, který se sice zvedá, ale ztrácí 98 bodů.

„Neházel bych flintu do žita. Musíme si počkat na Silverstone, může to být jeden z klíčových závodů pro Mercedes, který i politicky tlačí, snaží se vyrobit drobnou výhodu. Byla tam dokonce i technická drobná změna,“ všiml si Král v posledním závodě.

I díky tomu si Hamilton dojel pro druhé pódium v této sezoně.

Na přetřes přišlo taky téma Mick Schumacher. Syn slavného otce zajel životní kvalifikaci, po níž byl šestý, jenže ze závodu ho vyřadila porucha auta, takže natáhl svou sérii bez bodů.

„Čekání na body už je opravdu dlouhé. K tomu všechny ty nehody, které byly. Očekáváme až vykoupení, kdy se mu konečně zadaří a řekneme si: Tak to je ten Schumacher, na kterého čekáme,“ prozradil Král.

Jenže i když konečně Schumacher body získá, ani to nemusí stačit.

Svými výkony jednoduše letos zaostává. S týmovým kolegou Kevinem Magnussenem prohrává závod co závod, k tomu často bourá. Druhou polovinu sezony by tohle všechno musel obrátit naruby.

Další Formulová středa je na programu za čtrnáct dní po Velké ceně Velké Británie.

Předplatitelé iDNES Premium tak znovu mohou posílat své dotazy, na které duo EisKing během středečního videa odpoví.