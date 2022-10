Formulová středa s EisKing: o odevzdaném Ricciardovi a traťových limitech

Jen Sebastian Vettel s Michaelem Schumacherem dokázali v jedné sezoně vyhrát třináct Velkých cen.

Až do letoška, kdy je právě v Austinu napodobil Max Verstappen a má ještě tři závody na to, aby oba překonal.

Nebyla to ale jen Velká cena Maxe Verstappena. Úžasné výkony předvedli třeba zmiňovaný Vettel, létající Fernando Alonso nebo i Lewis Hamilton, který nakonec marně útočil na první vítězství v sezoně.

Max Verstappen slaví vítězství ve Velké ceně USA.

Naopak další bídný víkend má za sebou Daniel Ricciardo, který vypadal vyloženě odevzdaně.

„Když jsme viděli tu show, kterou dělá před tím - dokonce přijel na vlastním akreditovaném koni -, tak je to trochu úsměvné. Je to průšvih, smutný pohled. Je opravdu odevzdaný a sám čeká, až to skončí. Bude už asi jen doufat, že nějaká další kapitola začne,“ řekl k populárnímu australskému pilotovi Král.

Vůz McLarenu mu jednoduše nesvědčí.

Vždyť ze 138 bodů, které stáj v této sezoně posbírala, Ricciardo přispěl pouhými 29, zbytek obstaral Lando Norris. Jen díky němu je stáj čtvrtá v Poháru konstruktérů.

Dalším velkým tématem byly zásahy FIA kolem traťových limitů. Často se zdá, že jezdci jsou penalizováni za centimetrové překročení bílých čar, a fanoušci se v tom začínají ztrácet.

„Snažím se nevybouchnout, ale úplně s tím souhlasím, musí se v tom ztrácet každý. Když jsme viděli detailní fotky, nejsou to ani centimetry, takže je to bizarní situace. Dlouhodobě říkám, že je to špatně, není to čitelné,“ má jasno Král.

Podle něj by pomohl štěrk, kačírek, kvůli kterému by si většina pilotů rozmyslela, jestli chce čáry přejíždět. Takhle to působí dost zmateně a často i několik hodin po konci Velké ceny není jisté, že výsledky zůstanou finální, protože stále hrozí dodatečné tresty.

Chaos, který ubližuje formuli 1.

Dalším tématem bylo druhé místo v Poháru konstruktérů, které aktuálně okupuje Ferrari.

Na něj zlepšující se Mercedes ztrácí 53 bodů, do konce sezony jsou ale stále ještě tři závody a jeden sprint.

Lewis Hamilton závodí na okruhu v americkém Austinu.

„Jenže je taky vidět ústup, na kterém momentálně je George Russell. Otěže v týmu převzal Lewis Hamilton a George dojíždí až za Ferrari. Bude to těsná bitva a nedá se říct, který tým nakonec skončí druhý. Za mě to nebude ani tak o výkonnosti na trati, jako spíš o spolehlivosti a penalizacích, které mohou přijít,“ říká Král.

„Ferrari má navíc letos velký problém dokončit Velkou cenu s oběma monoposty. Ať už kvůli jezdeckým chybám nebo spolehlivosti,“ připomněl Eisele.

Jak tenhle souboj dopadne?

I o tom se třeba bude populární dvojice bavit v další Formulové středě, která je na programu už za týden po Velké ceně Mexika.

Předplatitelé iDNES Premium tak znovu mohou posílat své dotazy, na které duo EisKing během středečního videa odpoví.