Konec Tosta v AlphaTauri? Překvapení. Nahradí ho sportovní ředitel z Ferrari

Je to už několik dní, co AlphaTauri oznámila, že šéf týmu Franz Tost po sezoně ve funkci skončí a na jeho místo nastoupí současný sportovní ředitel Ferrari Laurent Mekies. Stále však toto vyjádření působí poněkud podivně a nepřipraveně. Vždyť šéf stáje z Maranella Frederic Vasseur ho označil za příliš agresivní a Júkiho Cunodu, pilota AlphaTauri, zase prý velmi překvapilo. Co se tedy v juniorce Red Bullu děje?