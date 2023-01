Novým trenérům florbalistů Liberce se start nepovedl. Tým dvakrát padl

„Po letním udržení sestavy jsme do sezony vstupovali se dvěma základními cíli. Prvním je jednoznačně účast v play off, ideálně s přímým postupem z 6. místa, alternativně přes předkolo, druhým cílem byl celkový herní posun týmu a přiblížení se nejlepším klubům superligy. Tým se aktuálně pohybuje na rozmezí play off, herní posun se však úplně realizovat nepodařilo,“ vysvětlil prezident libereckého klubu František Příhoda.

„Vlivů, které to způsobily, je mnoho. Urgentním úkolem pro nové trenéry při vedení týmu je kromě naplnění sezonních cílů hlavně přísun nové energie,“ řekl Příhoda.

Start ale novým koučům nevyšel. V pátek Liberečtí dle očekávání podlehli doma jasnému lídrovi Střešovicím 6:11, v neděli v 18. kole v důležité bitvě o střed tabulky prohráli v Praze s Black Angels 5:9 a jsou osmí.

Druhý tým z kraje FBC Česká Lípa v domácí hale se štěstím udolal poslední Karlovy Vary 5:4 a je devátý o bod za Libercem.